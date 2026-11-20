Obras en la superficie de la A5, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tras excavar el túnel en agosto, ahora se rematan los acabados, la ventilación y la iluminación. Su conexión con la M-30 está prevista entre noviembre y diciembre. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El túnel del Paseo Verde del Suroeste que sotierra la A-5 será una realidad en 33 días con la ejecución ya de 28 salidas de emergencia y todos los carteles informativos colocados, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a través de un mensaje en la red social 'X'.

En este momento ya están instalados igualmente los 54 ventiladores necesarios para llegar a tiempo a la fecha anunciada para que los vehículos puedan circular por el túnel, el 23 de diciembre.

Una semana antes de esa fecha se abrirá el túnel de Madrid Nuevo Norte, como ha anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.