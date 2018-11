Soto y Murgui destacan que en la plataforma encabezada por Carmena habrá primarias pero no "cuotas de nadie"

Publicado 12/11/2018 12:25:52 CET

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concejales independientes de Ahora Madrid Nacho Murgui y Pablo Soto han destacado que en la plataforma ciudadana que encabezará la alcaldesa, Manuela Carmena, habrá primarias --'participatarias', como las definió la regidora-- pero no "cuotas de nadie".

Han contestado así en la rueda de prensa posterior a la presentación de los cuartos presupuestos participativos después de conocerse que los seis ediles de Podemos en el Consistorio --Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez-- han retirado sus candidaturas a las primarias de la formación morada.

En un comunicado los concejales han explicado que formarán parte "del proceso participativo que se desarrollará en un futuro ya que es imprescindible hacer compatible el proyecto político en torno a la alcaldesa" junto a su "compromiso con Podemos".

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha señalado que en la plataforma que se presentará a las elecciones "habrá primarias" y a ellas están invitadas a concurrir "todas las personas". "Lo que Manuela Carmena pone encima de la mesa es que hay que superar los viejos modelos de hacer política", ha expuesto.

Murgui, por su parte, ha destacado la "lealtad y compromiso" de sus compañeros de Podemos con el gobierno y con el proyecto. Ha remarcado que la lista ciudadana se someterá a un proceso de participación, "como se someterá todo el mundo que quiera estar en ella y no como cuota de nadie sino como ciudadanos".

Serán las ya famosas 'participatarias', ha apuntillado Soto, en las que la participación ciudadana "marcará el rumbo y donde no habrá cuotas". No se trata de buscar un "sanedrín de la participación porque esto no va de cuatro expertos sobre cómo hacer las listas". "Esto va de construir un proceso innovador que interpele a las grandes mayorías y asentar los cambios para revalidar la Alcaldía", ha destacado.

El segundo teniente de alcalde y delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha añadido que la metodología de la plataforma no está decidida. Por último, Murgui ha señalado a la prensa que lo que la alcaldesa le ha transmitido, tanto a él como a sus compañeros, es que sigan trabajando en el gobierno de la ciudad. "Nos pide que sigamos trabajando y dejándonos la piel en gobernar lo mejor posible", ha terminado.