Suárez Illana sigue evitando pronunciarse sobre los rumores que le sitúan como candidato del PP en Madrid

Publicado 05/12/2018 13:46:33 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, sigue evitando pronunciarse sobre los rumores que han aflorado en las últimas semanas sobre la posibilidad de que encabece una de las candidaturas del Partido Popular en Madrid para las próximas elecciones municipales y autonómicas, en el Ayuntamiento o en la Comunidad.

En un acto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid por el 40 aniversario de la Constitución, ha asegurado que defenderá la Carta Magna desde la posición que le asigne el PP en un momento determinado, sin aclarar si será como candidato.

Suárez ha estado esta mañana repartiendo y firmando ejemplares de la Constitución junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, del que Génova no ha confirmado si será el candidato a la Alcaldía, tras ocupar la Portavocía del Grupo Municipal en sustitución de Esperanza Aguirre.

A la pregunta de si defenderá la Constitución como candidato, Suárez ha respondido: "Defenderé la Constitución hasta con mi vida siempre, es lo que le prometí a mi padre y lo que voy a hacer y lo voy a hacer en toda España. Hace poco la defendía en Andalucía, ahora lo estoy haciendo aquí en Madrid, lo he hecho en Cataluña, lo he hecho en el País Vasco y lo haré desde la posición que el PP me asigne en un momento determinado".