Las subvenciones del Plan Rehabilita suma una línea de embellecimiento para retirar cableado u ocultar aparatos de aire

Archivo - Un obrero trabaja en las obras de un bloque de viviendas, a 17 de mayo de 2024, en Madrid (España). Las compraventas de viviendas retomó de nuevo las caídas en marzo con un descenso del 19,3 % interanual, de forma que en el primer trimestre del - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid convoca una nueva edición de las subvenciones del Plan Rehabilita, dotado con 50 millones de euros para actuaciones de accesibilidad, conservación, eficiencia energética, salubridad y seguridad en edificios residenciales, incorporando como novedad una línea de embellecimiento para, por ejemplo la retirada del cableado visto, reubicación de aparatos de climatización, ocultación de tendederos, reordenación de antenas u homogeneización de toldos, persianas o barandillas.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la nueva edición del Rehabilita, ayudas que se podrán solicitar desde la próxima publicación en los boletines oficiales para actuaciones no iniciadas, en ejecución o finalizadas a partir del 1 de enero de 2026.

Entre los requisitos, los edificios deberán haber sido construidos antes de 1998, destinar al menos el 70% de la superficie sobre rasante a vivienda y disponer del correspondiente informe de evaluación.