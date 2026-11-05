Bomberos de Madrid trabajan en la extinción de un fuego en la cubierta de un edificio de viviendas en Vallecas

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid extinguen un fuego en Vallecas - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio que se ha originado en torno a las 17 horas en la cubierta de un edificio de viviendas en la calle Calas del distrito de Puente de Vallecas.

El fuego se ha originado en la azotea de un bloque de tres plantas entre el entramado de madera situado bajo la cubierta. Por ello, los Bomberos se encuentran levantando partes de este tejado para terminar de extinguir los conatos que puedan restar y tratar de averiguar el origen, ha informado Emergencias Madrid a EuropaPress.

Según han detallado, ni los vecinos ni las viviendas habrían sufrido daños. Tampoco se ha desalojado a los residentes del edificio porque han abandonado el bloque previamente.

Durante los trabajos, Samur Protección-Civil ha atendido a un agente de Policía Nacional y otro Municipal por intoxicación leve de humo.