Detenida una mujer por la muerte de su pareja de 22 años en un apartahotel en San Blas

Los servicios médicos confirman el fallecimiento de un joven de 22 años tras sufrir heridas por arma blanca en un apartahotel en San Blas-Canillejas- EMERGENCIAS SUMMA 112

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 24 años como presunta autora de la muerte de su pareja, un joven de 22 al que los agentes encontraron sin vida y con varias heridas por arma blanca en el cuerpo, tendido en el suelo de un apartahotel del distrito madrileño de San Blas-Canillejas.

Los hechos se han producido sobre la 1.25 horas de esta madrugada, en un apartahotel situado en la calle Lola Flores. Hasta allí se ha trasladado un indicativo de Seguridad Ciudadana alertado de una agresión con arma blanca entre dos jóvenes tras una discusión en una de las habitaciones, según fuentes policiales.

Hasta el lugar se han trasladado también sanitarios del Summa 112, que a su llegada han encontrado a un joven peruano del año 2004 con varias heridas de arma blanca en el tórax y el brazo. El joven se encontrada en parada cardiorrespiratoria y los servicios sanitarios no han podido revertir la situación.

Por estos hechos, los agentes han procedido a la detención de la pareja de la víctima, una mujer también peruana del año 2002, acusada de un supuesto delito de homicidio. La Policía investiga ahora los motivos de la agresión y por el momento se desconoce si había denuncias previas entre ambos o si tuviesen antecedentes.

La Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios se han trasladado hasta el lugar de los hechos, encontrando allí el posible arma del crimen, y ahora se han hecho cargo de la investigación.