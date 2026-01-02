Los fallecidos en el incendio de Carabanchel son una mujer de 90 años y dos hermanos de 66 y 56

1039773.1.260.149.20260102122651 Incendio en una vivienda de Carabanchel, donde han fallecido tres personas. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado que los fallecidos en el incendio declarado anoche en una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel son una mujer de 90 años y dos hermanos de 56 y 66 años, que fueron localizados ya sin vida abrazados en el interior del cuarto de baño.

Martín, que se ha trasladado en la mañana de este viernes hasta las inmediaciones de la vivienda en cuestión, se ha dirigido a los medios de comunicación para manifestar un mensaje de ánimo a los familiares de las víctimas de "una tragedia" sucedida en "una noche trágica en Madrid".

El delegado ha señalado que en las próximas horas la Policía Científica podrá acceder al interior del inmueble y entonces se podrán conocer más detalles en torno a lo sucedido y el origen de un incendio que tan solo afectó a la vivienda situada en el tercer piso del bloque.

Martín ha abogado entonces por esperar a que la Policía Científica pueda realizar su trabajo para hablar entonces de las causas del incendio. Sin embargo, sí que ha señalado que los dos hermanos fueron localizados en el cuarto de baño y la madre en otra estancia de la casa.

Por otro lado, el delegado ha aprovechado para trasladar su agradecimiento a los efectivos de seguridad y emergencias por el "extraordinario esfuerzo" que llevan a cabo. "Nos salvan, nos protegen y consiguen que los daños sean menores de los que podrían llegar a ser en otras circunstancias", ha dicho.

El incendio se originó en la tercera planta de un bloque de viviendas de la calle Moreno en Carabanchel, a cuyo interior los bomberos han tenido muchas dificultades para entrar debido a que había una puerta acorazada, que han tenido que romper, según ha informado el jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Juan José García.

Una vez dentro del domicilio, los efectivos comprobaron que el fuego era "muy virulento" y que la vivienda estaba inundada de humo, con mucha temperatura. Es durante la extinción del fuego cuando se encuentran los cuerpos sin vida de tres personas, dos de ellas fallecidas por inhalación de humo y una tercera por quemaduras.