Un hombre ha sido detenido como presunto autor del homicidio de otro varón de 60 años este viernes en Usera

Agresión con arma blanca en domicilio de C/ Marcelo Usera. - EMERGENCIAS 112

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha sido detenido por la Policía Nacional este viernes como presunto autor del homicidio de otro varón de 60 años en su domicilio de la calle Marcelo Usera en el distrito de Usera.

El suceso tuvo lugar a las 11.15 horas de la mañana cuando agentes de Policía Nacional llegaron al domicilio y vieron a un hombre con una herida por arma blanca en la pierna izquierda, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Mientras llegaban los equipos sanitarios, los agentes realizaron un torniquete a la víctima, pero a la llegada del Summa 112 la víctima entra en parada cardiorrespiratoria, y tras más de 30 minutos de maniobras de reanimación avanzadas, no se logra revertir y Summa112 confirma el fallecimiento, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El morador y presunto amigo de la víctima que abrió a los agentes la puerta de la vivienda fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor del homicidio, tras encontrar agentes de Policía Nacional el arma blanca en el interior.

La brigada policial de Policía Científica realizó la inspección ocular y la Policía Judicial de la Comisaría de Usera se encuentra realizando la investigación.

Este es el cuarto fallecimiento por arma blanca en las últimas 48 horas en Madrid.