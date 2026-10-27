Suma Cruz, Bimani y Marcos Luengo diseñarán nuevas luces navideñas para la calle Carretas, Espoz y Mina y Arenal

Iluminación navideña en la plaza de San Juan de la Cruz - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las firmas Suma Cruz, Bimani y Marcos Luengo se incorporarán este año a la iluminación navideña de Madrid con nuevos diseños para las calles Carretas, Espoz y Mina y Arenal, así como con un abeto para la plaza de San Juan de la Cruz, en el marco de una "colaboración desinteresada" entre el Ayuntamiento y la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).

En concreto, Suma Cruz diseñará la iluminación de Carretas y Espoz y Mina; Bimani se encargará de la calle Arenal, y Marcos Luego creará un nuevo abeto para la plaza de San Juan de la Cruz, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Estas firmas se suman a otros diseñadores asociados a ACME que han aportado sus creaciones a la iluminación navideña de la ciudad desde 2020, entre ellos Devota & Lomba, Andrés Sardá, Duyos, Juan Vidal, Moisés Nieto, Helena Rohner, Roberto Verino, Tot-Hom, Pedro del Hierro, Ulises Mérida, Juana Martín, Oteyza, Isabel Sanchís y Pablo Erroz.

La iluminación navideña se encenderá a finales de noviembre y permanecerá instalada hasta el 6 de enero. Este año llegará a más de 250 emplazamientos de los 21 distritos de la ciudad.