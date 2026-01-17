SUMMA 112 aumenta un 4,3% el número de personas atendidas y gestiona más de un millón de llamadas, una cada 29 segundos

Ambulancias del SUMMA 112 - EMERGENCIAS 112

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) aumentó en 2025 un 4,3% las personas atendidas, hasta un total de 587.091, y su Centro Coordinador logró gestionar 1.087.294 llamadas, una media de 2.979 al día, lo que supone una llamada cada 29 segundos, siendo diciembre (112.667) y enero (106.442) los meses con mayores atenciones telefónicas.

Así lo ha detallado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, desde la sede central del SUMMA 112, en la presentación del balance anual del organismo, donde ha explicado que, del total de personas atendidas, 566.110 fueron por parte de los profesionales de diferentes recursos móviles sanitarios y 20.981 en el Centro Urgencias Extrahospitalarias de El Molar.

De los casos registrados, cerca de un tercio (30,1%) obedecieron a procesos cardiovasculares, y casi una de cada cuatro (23,7%) a patologías sistémicas, las que afectan a distintos órganos del cuerpo.

La actividad de este servicio en 2025 se tradujo en 7.390 alertas hospitalarias, de las cuales 5.149 (un 9,18% más) correspondieron a Códigos, procedimientos que permiten atender desde diferentes ámbitos de la sanidad pública madrileña determinadas patologías tiempo-dependientes, en las que los minutos transcurridos entre la aparición de los síntomas y la intervención médica determina la evolución del paciente.

Así, las alertas por Código con mayor incremento el año pasado fueron las de Trauma Grave (+18,4%), hasta 949; seguidas por las de Sepsis (+8,4%), en 64 ocasiones; Ictus (+6,47%), que fueron las de mayor activación con 2.780; e Infarto, que se elevaron a 1.308, con un porcentaje un 5% superior.

Por otra parte, en 2025 se contabilizaron un total de 48 Códigos Crisis el primer año de implantación de este recurso pionero de la sanidad pública madrileña para casos urgentes de epilepsia en la región.

"Salváis vidas 24 horas al día, 365 días a la semana, también en los momentos en los que la gente está de fiesta o de vacaciones. Sois ángeles y mantenéis esa continuidad entre todos los niveles asistenciales", ha expresado la consejera, que también ha puesto en valor las más de 600 personas que fueron atendidas en sus domicilios en 2025.

Además, Matute ha destacado la labor del SUMMA 112 en la realización de transplantes en la Comunidad de Madrid, que llegó a la cifra de 1.026 el pasado año, asegurando que los profesionales de este servicio son "esenciales", ya que se encargan del transporte de órganos.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE RECURSOS MÓVILES MOVILIZADOS

Respecto a los recursos asistenciales movilizados, estos aumentaron un 4,5% el año pasado, hasta un total de 566.110, con una media diaria de 1.551 y uno cada 56 segundos. En el 22% de los casos (125.634) se utilizaron Unidades de Soporte Vital Avanzado, destinadas a situaciones con pacientes en riesgo vital; en 94.573, UVIs móviles, y en 29.932, vehículos de intervención rápida (VIR), además de los dos helicópteros sanitarios en 1.129, 75 más que en 2024.

Por su parte, las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) fueron requeridas en 98.235 emergencias, las ambulancias de transporte urgente en 337.642 (+7,39%) y el equipo de atención psicológica clínica hasta un total de 976 (+4,51%).

450 ASISTENCIAS DE ENFERMERÍA EN EL GERA

Los siete profesionales de Enfermería del SUMMA 112 que trabajan junto al Grupo Especial de Rescate en Altura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA) realizaron el año pasado 450 asistencias, la mayoría de ellas (58) en septiembre, y en el 50% de sus operativos fue necesaria la movilización de un recurso del SUMMA 112 para el traslado de accidentados a hospitales públicos de la región.

El Centro Coordinador del SUMMA 112 gestionó también en este periodo un 4,4% más de transporte sanitario no urgente (programado), con un total de 1.171.624 pacientes trasladados