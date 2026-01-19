El Summa 112 continúa colaborando en Atocha para recibir a pasajeros de los trenes accidentados

Archivo - Ambulancia del Summa - 112 - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el Summa 112, ha recibido a los pasajeros que, desde las 4.30 horas de este lunes han ido llegando a la estación de Atocha en los autobuses con viajeros de los dos trenes accidentados, han informado desde el Gobierno regional.

Lo ha hecho junto a Samur, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo. En estos momentos, una psicóloga, técnicos y médicos del Summa 112 sigue trabajando en el lugar.

Por otro lado, se han realizado labores de coordinación en el Centro de Atención a Familiares y Víctimas de Atocha a través del personal de Protección Civil y Emergencias desplazado allí desde anoche.