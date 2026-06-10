Summa 112 movilizó a 260 profesionales y atendió a 69 personas durante la visita de León XIV

Archivo - Efectivos del Summa 112 atendiendo una emergencia - SUMMA 112 - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio público de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Summa 112, ha desplegado más de 260 profesionales, entre médicos, enfermeros, técnicos en Emergencias Sanitarias y personal de mando, durante las cuatro jornadas de la visita del Papa León XIV a Madrid y ha atendido a 69 personas.

Durante las cuatro jornadas que ha durado la visita a Madrid de León XIV, los profesionales del Summa 112 han asistido a un total de 37 pacientes, entre la comitiva papal y asistentes a Ifema Madrid, la Almudena, el Movistar Arena y el Bernabéu.

Además, ha mantenido un dispositivo sanitario preventivo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional y lugar donde se encuentra el Centro Internacional de Prensa. En este caso, se ha atendido a 32 personas durante los días en que el Papa ha estado en Madrid, si bien sigue actuando durante toda la estancia del Pontífice en España.

Cada uno de los día en los que el Pontífice ha estado en la capital se han movilizado seis Ambulancias de Soporte Vital Básico, dos UVI Móviles, un Vehículo de Intervención Rápida, una unidad de respuesta ante incidentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos, otra unidad de atención ante Incidentes de Múltiples Víctimas, y dos dispositivos de Mando.

Asimismo, para la coordinación de todo este dispositivo, el Summa 112 ha activado su Centro Móvil de Gestión y Coordinación Sanitaria, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Así, a los más de 560 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros, técnicos en Emergencias Sanitarias y psicólogos que cada día cubren el operativo asistencial del Summa 112, en cada una de las cuatro jornadas en que León XIV ha estado en la región un equipo de más 60 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales estuvieron cada día al frente de la coordinación sanitaria y ejercieron sus funciones en los Centros de Coordinación y Mando y Puestos Sanitarios Avanzados establecidos al efecto, además de en los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias.

COBERTURA PREVENTIVA Y COORDINACIÓN

La labor de los profesionales del Summa 112 ha estado centrada en la cobertura preventiva y asistencia sanitaria del personal de la comitiva Papal, pero no únicamente, ya que toda esta labor se ha llevado a cabo en coordinación con el Servicio Operativo Sanitario de Presidencia del Gobierno de España.

Además de la labor realizada en todos los puntos donde Su Santidad ha desarrollado sus actos públicos, el dispositivo en la Real Casa de Correo ha contado diariamente con una Unidad de Atención Urgente de Enfermería, compuesto por un Técnico en Emergencias Sanitarias y una Enfermera de Emergencias, apoyados por un segundo Enfermero de Emergencias.

A esta labor, se añade la coordinación y mando sanitario del Summa 112 de todo el dispositivo desplegado por diferentes agencias y servicios, como son Samur-Protección Civil o los servicios sanitarios de las principales instalaciones donde se han desarrollado los actos centrales de la visita pastoral de León XIV a Madrid.

El dispositivo de Summa 112 ha sido diseñado durante meses por la Dirección Médica Asistencial, a cargo de Carlos González Maldonado, y el Departamento de Catástrofes y Servicios Especiales, que coordina la doctora Soledad Gómez de la Oliva.