El Supremo archiva una denuncia contra Ayuso por supuesta filtración de correos remitidos por exedil de Móstoles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha archivado una denuncia presentada por un abogado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos, en relación con la supuesta filtración de mensajes de correo electrónico remitidos por la exconcejala de Móstoles que denunció al alcalde, Manuel Bautista, por acoso.

Se alude a "la difusión de mensajes de correo electrónico que habrían sido remitidos al entorno de la denunciada". Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda el archivo "al no ser los hechos denunciados constitutivos de delito".

La denuncia se interpuso después de que se destapara que la exedil había trasladado dentro del Partido Popular de Madrid quejas por un supuesto caso de acoso o agresión sexual por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, hechos que han sido denunciados por ésta ante los tribunales.

Esas quejas internas no habrían sido atendidas dentro de la estructura del partido, lo que llevó a la concejala a dimitir. A raíz de esa situación, varios medios publicaron correos electrónicos relacionados con el caso en los que la denunciante pedía a la presidenta amparo y en los que su equipo la remitía al PP de Madrid.

Ahora, los magistrados del Alto Tribunal detallan que, de acuerdo con el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo, no considera los hechos denunciados por el letrado de José Luis Prieto.

El auto destaca que "la Sala hace suyo el criterio del fiscal del Tribunal Supremo, que en su informe apunta que la denuncia presentada carece de episodios concretos susceptibles de subsumirse en el tipo delictivo referido por el denunciante". "El relato carece de toda referencia probatoria que permita iniciar la investigación de un hecho delictivo", añade.

Señala que la denuncia "alude a la difusión de mensajes de correo electrónico que habrían sido remitidos al entorno de la denunciada", indicando que "la fuente de conocimiento que el denunciante apunta, basada en reseñas de determinados medios de comunicación, es por completo insuficiente para iniciar una línea de investigación que, por tal razón, sería a todas luces prospectiva".

El auto explica que la denuncia se presenta en relación con la filtración a los medios de comunicación de mensajes de correo electrónico que en su día fueron remitidos "al entorno de la denunciada", antes de la dimisión de la remitente como concejala del Ayuntamiento de Móstoles, al haber sido desatendidas sus quejas internas en la estructura regional del Partido Popular de Madrid, con ocasión del eventual acoso sexual al que le sometiera el alcalde de esa Corporación.