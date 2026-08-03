Suspendidas las actividades del eclipse solar del 12 de agosto en Tres Cantos por el alto riesgo de incendios

Eclipse - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha decidido suspender el programa de actividades previsto para la observación del eclipse solar del 12 de agosto como medida preventiva ante el riesgo derivado de las altas temperaturas y la situación de incendios forestales que afecta este verano a la Comunidad de Madrid.

Con el objetivo de velar por la seguridad ciudadana y reducir al mínimo el riesgo de incendios en zonas de especial protección ambiental, como el entorno de El Monte de El Pardo, el Consistorio adoptará además restricciones de movilidad, según ha detallado en un comunicado. En concreto, no se permitirá el acceso de vehículos a la finca de Valdeloshielos para evitar cualquier situación que pueda comprometer la conservación de este entorno natural.

A pesar de la cancelación de las actividades colectivas, el Ayuntamiento facilitará material a aquellos vecinos que deseen seguir el fenómeno astronómico "por su cuenta y de forma segura". En concreto, se pondrán a disposición del público 400 unidades de gafas homologadas para la observación del eclipse, que podrán retirarse de manera gratuita --por orden de llegada y hasta agotar existencias-- en el control de acceso y seguridad de la sede consistorial.

El Consistorio hace un llamamiento a la responsabilidad de todas aquellas personas que planifiquen la contemplación del eclipse desde espacios abiertos y ruega a la ciudadanía "extremar las precauciones y mantener un comportamiento responsable con el medio ambiente, evitando cualquier acción o conducta que pueda originar un conato de incendio".

Asimismo, se recuerda la importancia de "seguir rigurosamente y en todo momento los consejos de salud visual", así como las recomendaciones de las autoridades para la contemplación del fenómeno "con las máximas condiciones de seguridad".