Suspendido el servicio de la L8 de Metro entre las estaciones Aeropuerto y Barajas por incidencia en un tren

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la Línea 8 de Metro de Madrid ha quedado suspendida desde las 9 horas de este viernes entre las estaciones Aeropuerto T1-T2-T3 y Barajas, en ambos sentidos, por incidencia en un tren.

Según ha informado el suburbano en redes sociales, el tiempo estimado de solución es de más de 15 minutos e irán actualizando sobre la situación por esta vía de comunicación.

La incidencia coincide con la celebración de Fitur 2026 en Ifema Madrid. Precisamente, este viernes se va a a celebrar el Día de Madrid, al que acuden la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.