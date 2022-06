C. Tangana, Residente, Dani Martín, Rayden y Zahara protagonizan el regreso del festival Río Babel

C. Tangana, Residente, Dani Martín, Rayden, Tanxugueiras o Zahara serán los protagonistas del regreso del festival Río Babel, que en esta ocasión se celebrará del 30 de junio al 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid, por lo que crece en dimensiones y aforo.

El primer cabeza de cartel confirmado es el artista C. Tangana, cabeza del cartel del viernes. El cantante ofrecerá una actuación especial donde presentará su álbum 'El Madrileño'. Dani Martín es el artista más relevante del jueves. Hace unos meses publicó 'No, no vuelve' (2021), un claro homenaje a El Canto del Loco.

El sábado de Río Babel lo encabeza René Pérez Joglar, más conocido por el nombre artístico de Residente y que es considerado como una de las figuras latinas más influyentes del último cuarto de siglo y uno de los mejores compositores hispanoamericanos. El rapero, cantante, compositor, filántropo y productor de música urbana puertorriqueño fue miembro fundador y vocalista del popular grupo Calle 13.

Los artistas Tanxugueiras y Rayden, dos de los competidores por representar este año a España en el Festival de Eurovisión. El cantante madrileño ha celebrado recientemente sus 20 años de carrera musical y se encuentra en uno de sus mejores momentos habiendo cerrado su trilogía de discos en torno a la palabra con el álbum 'Homónimo'.

Por su parte, Tanxugueiras está formado por Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro, tres cantareiras que reinterpretan música tradicional gallegan. Cuentan con una larga trayectoria y dos discos en el mercado, y en 2021 dieron el salto definitivo a los sonidos urbanos y modernos. Nuevos temas como la canción 'Terra', cuentan con gran éxito entre el público.

Por otra parte, Zahara actuará el viernes. La artista ha anunciado hace unos días que publicará en septiembre el disco 'Reputa', una reinterpretación junto a compañeros de profesión como Alizzz, Delaporte, María José Llergo, La oreja de Van Gogh o Carolina Durante de las canciones que integraban su aplaudido último disco de estudio, 'Puta' (2021).

Otros grandes nombres del panorama musical han confirmado su participación en el festival como es el caso de Molotov, la banda más internacional de rock mexicano, que celebrará por todo lo alto en la cita madrileña más de 26 años de trayectoria.

ESPACIO CÓMICO

Uno de los rasgos que diferencia a Río Babel de otros festivales es que es el primer evento en España de estas características que cuenta con un espacio específicamente dedicado al humor llamado Babel Comedy.

En él participarán los cómicos Goyo Jiménez, Eva Soriano, Ignatius Farray, Carolina Iglesias, Grison, Lalachus, David Suárez, Valeria Ros, Pablo Ibarburu, Daniel Pistola, Carmen Romero, Asaari Bibang, Nacho García, Galder Varas, Yunez Chaib, Bianca Kovacs y Miguel Campos. Está presentado por Inés Hernand e Iggy Rubín.

Además, dispone del espacio ArtBabel en el que los artistas del primer colectivo de arte digital de artistas hispanos de España, Mintamintae, expondrán sus obras en su propia carpa dentro del recinto. Todas ellas siguen la temática del agua y se pueden adquirir mediante QR.