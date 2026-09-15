Tapapiés no celebrará este año su decimosexta edición y busca un nuevo formato que garantice la convivencia vecinal

Archivo - XV Festival Multicultural de Tapas y Música en Lavapiés 'Tapapiés 2025' en Lavapiés, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Tapas y Música de Lavapiés, Tapapiés, no celebrará este año su decimosexta edición y quedará aplazado hasta 2027, mientras sus organizadores trabajan en un nuevo formato "más sostenible" que permita compatibilizar el impulso de la hostelería del barrio con el descanso y la convivencia vecinal.

Así lo ha anunciado en un comunicado la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, responsable del evento, cuya presidenta, Carmen Gordo, ha explicado que la entidad busca una fórmula "que no altere la convivencia con los vecinos y que satisfaga tanto a ellos como a los hosteleros y comerciantes".

Lavapiés se queda así, al menos temporalmente, sin una de sus celebraciones más concurridas después de quince ediciones consecutivas desde su puesta en marcha en 2011. Durante once días de la segunda quincena de octubre, el festival atraía cada año a miles de visitantes.

La suspensión se produce después de que la edición de 2025 volviera a poner sobre la mesa el debate acerca de la masificación y sus efectos sobre el barrio. La Asociación Vecinal La Corrala denunció entonces que las concentraciones alrededor de los establecimientos participantes había convertido determinadas zonas en un "desmadre".

Los vecinos alertaron de consumo de alcohol en la vía pública, ruido, suciedad y dificultades para descansar y transitar por algunas calles y plazas. Las principales quejas se concentraron en espacios como las plazas de Lavapiés, Arturo Barea y Nelson Mandela y en vías como Argumosa y Miguel Servet.

La asociación vecinal aclaró que no se oponía a la celebración de Tapapiés, pero consideraba "inviable" mantener el modelo en algunas de las zonas más saturadas. También reclamó medidas para evitar que la propuesta gastronómica y cultural derivara en grandes concentraciones y botellones bajo las viviendas.

UNA FÓRMULA CON MENOS PÚBLICO EN LA CALLE

Ante esta situación, la asociación de comerciantes trabaja ahora en "una fórmula alternativa que no congregue tanto público en la calle", pero que conserve la capacidad de Tapapiés para dar a conocer la gastronomía multicultural de Lavapiés, un barrio en el que conviven más de 80 nacionalidades censadas.

En su última edición, celebrada en octubre de 2025, el festival reunió 92 tapas inspiradas en las cocinas de 30 países. Participaron 68 bares y restaurantes del barrio y otros 24 establecimientos de los mercados de San Fernando y Antón Martín.

La organización esperaba entonces la llegada de más de 90.000 personas y superar el medio millón de tapas y botellines servidos durante la convocatoria anterior. La programación se completaba con conciertos, pasacalles, representaciones teatrales y espectáculos infantiles gratuitos en calles y plazas.

Durante sus quince ediciones, Tapapiés ha convertido los bares, restaurantes y mercados de Lavapiés en un recorrido gastronómico internacional, con recetas procedentes de distintos continentes, propuestas veganas y vegetarianas y tapas adaptadas para personas celíacas. El festival también ha repartido miles de euros en premios entre los establecimientos participantes y el público.

IMPACTO PARA LOS HOSTELEROS

La ausencia del festival tendrá, eso sí, un impacto sobre las cuentas de los negocios participantes. Según Carmen Gordo, las ventas de tapas y cerveza permitían a la hostelería del barrio incrementar su facturación en más de un 25% de media durante la celebración, mientras que algunos establecimientos llegaban a registrar aumentos de hasta el 75%.

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación, Marta García Domínguez, ha agradecido el trabajo de todas las personas y entidades que han hecho posible el festival durante los últimos quince años y ha expresado su deseo de seguir contando con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de los vecinos. "Queremos crear un Tapapiés más sostenible", ha concluido García Domínguez.

Fundada en 2005, la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 reúne a más de 250 comercios, bares y restaurantes. Además de Tapapiés, impulsa iniciativas como CALLE y el Día Mundial de la Tapa dirigidas a promover la actividad comercial y cultural del barrio.