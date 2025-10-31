La tasa de abandono escolar en la región cae hasta el 8,9% y se sitúa por debajo del objetivo fijado por la UE para 2030

Archivo - Un grupo de niños corre durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole', a 20 de octubre de 2023, en Leganés, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de abandono escolar en la Comunidad de Madrid se ha situado en el 8,9% en el tercer trimestre del año, cuatro décimas menos respecto al segundo trimestre (9,3%) y, por primera vez, por debajo del objetivo del 9% fijado por la Unión Europea para 2030.

Así lo ha destacado el Gobierno regional en un comunicado tras conocerse los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), un dato que supone 3,7 puntos menos que la media de España, que no varía y se mantiene en el 12,6%.

Por comunidades autónomas, Madrid encabeza el grupo con menor proporción de jóvenes que dejan los estudios de forma prematura, junto al País Vasco, Cantabria y Navarra. En Cataluña, con una población escolar similar, el dato llega al 13,3%, es decir, 4,4 puntos más que la madrileña.

"Este avance consolida una tendencia descendente sostenida durante más de dos años. Desde 2023, la tasa se ha reducido en 2,5 puntos (de 11,4% a 8,9%), mientras que en el conjunto de España la bajada ha sido de tan solo 1,1 puntos. Desde el verano de 2019, coincidiendo con el inicio de la primera Legislatura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el descenso acumulado alcanza el 25%", han detallado desde el Ejecutivo autonómico.

Para la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que lidera Emilio Viciana, las cifras de la EPA "respaldan su apuesta por una educación libre, plural y de calidad, que ofrece una atención más individualizada a los alumnos y pone especial énfasis en dar respuesta a sus necesidades específicas".

Entre las medidas que se propone el Gobierno de Ayuso, destaca la reducción de la ratio de estudiantes por aula, que en este nuevo curso 2025/26 se extiende ya a 1º de Primaria y a todo el segundo ciclo de Infantil (de 25 a 20), así como a 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria (de 30 a 25). A ello se suma la incorporación, el pasado septiembre, de 2.725 nuevos docentes en los centros públicos, un 50% más que el curso anterior