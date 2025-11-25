La tasa de gripe se duplica en la última semana y ya supera el umbral epidémico: 42 casos por cada 100.000 habitantes

Archivo - Una sanitaria prepara un vial durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recordado este martes la importancia de la vacunación frente a la gripe tras superarse el umbral epidémico y alcanzar una incidencia de 42 casos por cada 100.000 habitantes, duplicándose respecto a la última semana, según la Dirección General de Salud Pública.

En concreto, durante la semana 47 del año --del 10 al 23 de noviembre-- se han notificado a través 2.973 casos (1.305 más con respecto a la semana anterior), de forma que el número de casos acumulados de la temporada 2025/2026 se eleva a 8.387 casos.

La tasa se sitúa en 42,42 casos por 100.000 habitantes, superior al umbral epidémico, fijado en 22,38 casos por 100.000 habitantes a partir de las cinco temporadas anteriores (exceptuando las temporadas 2020-2021 y 2021-2022 en las que apenas hubo casos), según el Informe Epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública consultado por Europa Press.

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha explicado que está afectando con más frecuencia a los niños de entre 5 y 14 años y a los mayores de 80 años. "Detectamos una cocirculación de virus de gripe A, cepas análogas H1N1 y H3N2, en estos momentos con un patrón muy similar al de temporadas previas", ha explicado.

Desde el comienzo de la campaña, la sanidad pública madrileña ha prestado este servicio de forma gratuita a casi 1,2 millones de ciudadanos, destacando el incremento en un 3% en el ritmo de administración a los niños respecto a la temporada anterior.

Desde la Consejería de Sanidad han insistido en que la vacunación sigue siendo en estos momentos "la medida más eficaz" para evitar las complicaciones graves de la gripe. Además, se ha reiterado que todas las personas con síntomas respiratorios "deben extremar las medidas preventivas para frenar la transmisión, como es el uso de la mascarilla en espacios públicos o en presencia de personas vulnerables y un lavado de manos frecuente".

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La campaña de inmunización se inició el 15 de octubre y está especialmente dirigida a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños desde los 6 meses hasta los 5 años y pacientes crónicos.

También está recomendada para los siguientes perfiles de población: embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

Esta medida preventiva se aconseja igualmente a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o cerdos en granjas, así como o explotaciones avícolas o porcinas, y aquellas que realizan servicios públicos esenciales como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos o servicios de Protección Civil.

La campaña se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, salvo que circunstancias epidemiológicas aconsejen prolongarla. Se lleva a cabo en más de 800 puntos, principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.