Los taxistas de Madrid podrán pedir desde este viernes ayudas para la adquisición de vehículos nuevos adaptados

Taxi de Madrid con la fuente de Cibeles al fondo. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid abrirá desde este viernes y hasta el 1 de junio el periodo para presentar solicitudes para las Ayudas Cambia 360 para la adquisición de vehículos autotaxi adaptados nuevos, unas ayudas enmarcadas dentro de la partida municipal para fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética en la capital.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha explicado que tan solo se podrán recibir ayudas por vehículos eurotaxi, que ascienden a 20.000 euros por al compra de coches etiqueta CERO o ECO, sin poder superar en ningún caso el 50% del coste total.

En caso de que el taxi sea de segunda mano y de esta misma calificación, se podrán percibir hasta 10.000 euros, aunque también sin exceder el 50% del coste. Del total de 23,3 millones de euros de crédito con los que cuentan las Ayudas Cambia 360, hasta 2,85 millones están reservados en exclusiva para el taxi.

El sector del taxi es, precisamente, uno de los que desde 2020 está protagonizando con más fuerza la transformación de toda su flota hacia vehículos más sostenibles, con los beneficios respecto a la mejora de la calidad del aire y la salud que supone para los madrileños, según ha destacado el Ayuntamiento de Madrid.

De los 15.754 taxis que hay en la capital, ya no queda ninguno con clasificación ambiental A, los más contaminantes. En 2020 sólo había 20 taxis CERO emisiones circulando por la ciudad, una cifra que se ha multiplicado por 64 en siete años, alcanzando los 1.284 vehículos en la actualidad.

Por su parte, los vehículos etiqueta ECO se han duplicado en el mismo periodo, pasando de 7.511 en 2018 a unos 13.795 el año pasado, y representando el 87,5% de todo el sector. Además, ha descendido notablemente la presencia de los vehículos C, reduciéndose un 82% desde 2018, lo que supone el 4% de los taxis de Madrid.

Las Ayudas Cambia 360 se han convertido en una "herramienta fundamental" para el Ayuntamiento de Madrid de cara a incentivar a los ciudadanos a protagonizar "el cambio hacia la sostenibilidad en todos los ámbitos que contempla", contribuyendo a haber cumplido por cuarto año consecutivo con la directiva europea de calidad del aire.