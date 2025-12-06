El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acogerá el estreno mundial de la misa flamenca 'Así reza mi pueblo'

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el estreno mundial de la misa flamenca Así reza mi pueblo - TEATRO AUDITORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial será el escenario del estreno mundial de la misa flamenca sinfónica 'Así reza mi pueblo', una obra compuesta y dirigida por el músico extremeño Francisco Suárez que verá la luz el próximo 13 de diciembre.

Así lo ha trasladado el espacio cultural en un comunicado, en el que ha señalado que Suárez se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de Triana, procedente de Sevilla, acompañado por los cantaores Salomé Pavón, Dani Castro e Ismael Solomando.

Completarán el elenco artístico el bailaor Jesús Ortega y los solistas Ostalinda Suárez (flauta travesera), Cristóbal Sánchez (percusión), Pakito Suárez (piano y trompeta) y Jerónimo Maya (guitarra).

Según ha explicado el compositor, 'Así reza mi pueblo' fue concebida tanto para su ejecución litúrgica como para su interpretación en formato de concierto, tal y como se ofrecerá en el coliseo madrileño. La iniciativa forma parte de la programación organizada por la Unión Romaní Madrid para conmemorar los seis siglos de presencia gitana en España.

Director titular de la European Romani Symphonic Orchestra, con sede en Bulgaria, Suárez cuenta con una amplia trayectoria en la composición de obras religiosas y misas flamencas, entre ellas 'Ay un devel', 'Salve a una Virgen Gitana', 'Misa para la beatificación de El Pele' y 'Los gitanos cantan a Dios', esta última con la colaboración del Orfeón Pamplonés. Su labor ha sido reconocida con el Premio Nacional Bravo, otorgado por la Conferencia Episcopal Española.

En el plano musical, la obra recorrerá algunos de los palos más representativos del flamenco --toná, seguiriya, soleá, polo, farruca, tangos extremeños o fandango-- integrados en una estructura sinfónica y en diálogo con la tradición coral polifónica.

El autor subraya que el propósito de esta misa es "exclamar una plegaria, una súplica para seguir viendo una luz divina al final del largo camino con el afán de unir a los hombres con Dios y a Dios con los hombres". Para Suárez, el pueblo gitano, "como todos los pueblos de la tierra, tiene la necesidad de conectar su espiritualidad con lo divino utilizando el lenguaje universal de la música", lo que da sentido a esta "oración gitana en clave de misa flamenca".