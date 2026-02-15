El Teatro Quique San Francisco de Chamberí continúa cerrado un año después del fin de la concesión del Grupo Luchana

El Teatro Quique San Francisco de Chamberí - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Quique San Francisco, ubicado en el Centro Cultural Municipal Galileo, en el distrito madrileño de Chamberí, cumple un año cerrado al público tras la finalización de su concesión administrativa en enero de 2025, etapa en la que estuvo gestionado por el Grupo Luchana.

El espacio escénico, situado en la calle Galileo, 39, cuenta con un aforo de 191 butacas dentro de un recinto cultural con capacidad total para 350 personas. En abril de 2021 adoptó el nombre de Quique San Francisco (antes Teatro Galileo) en homenaje al popular actor, vecino de Chamberí, fallecido en marzo de ese mismo año.

Desde el fin de la explotación, que cumple ya un año, permanece sin actividad escénica y sin que, por el momento, se haya anunciado un nuevo proyecto de gestión o reapertura.

Fuentes municipales indican a Europa Press que, una vez finalizada dicha concesión, la Junta del distrito está elaborando los pliegos para su nueva gestión, al tiempo que se plantea "ampliar las plazas" de este espacio cultural.

En este sentido, subrayan que se ha observado la necesidad de "actualizar y modernizar" las instalaciones, para lo que se está estudiando el "formato" del nuevo teatro, que podría acoger una escuela de formación, musicales o teatro clásico.

Precisamente, esta semana el concejal Grupo Municipal Socialista Jorge Donaire llevó el cierre de este espacio cultural al último Pleno de distrito. El motivo, según ha trasladado a Europa Press, era conocer el motivo de su "cierre y abandono".

Donaire apunta a una clara "dejadez" de la Junta, así como del Área de Cultura y del propio Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, ha criticado la "intención" del Gobierno del PP en Chamberí de orientar el espacio hacia "macroeventos, musicales y concesiones a largo plazo", un modelo, a su juicio, "con poca imaginación", por lo que reclama que no se desarrolle "de espaldas al tejido cultural".

En este sentido, ha pedido "gestión pública, transparencia y la implicación del sector cultural y del vecindario", planteando alternativas a través de órganos como el Consejo de la Cultura de la Ciudad de Madrid.

"Nuestra ciudad no necesita más grandes producciones, sino teatros para la creación contemporánea, para compañías jóvenes, proyectos emergentes, para la innovación y los proyectos no comerciales", ha defendido.