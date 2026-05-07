Los técnicos de Vivotecnia no habrían sedado correctamente a los animales por presiones de la empresa, según la testigo

Los acusados en la primera jornada del juicio por el 'caso Vivotecnia' en el Juzgado de Instancia de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). Dos técnicos del laboratorio Vivotecnia son juzgados hoy y mañana, 7 y 8 de mayo, por presunto maltrato - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La testigo, hasta este jueves protegida, que grabó las imágenes de presuntos malos tratos a animales en el laboratorio Vivotecnia Research ha relatado en la primera sesión del juicio que eran órdenes de la propia empresa el agilizar los procesos y que por esto no se habría sedado a los experimentos, causando los episodios de malostratos.

En los diferentes vídeos grabados por la testigo, Sonia P.A., se observa a los acusados trabajar con varias ratas y un conejo en el animalario de Vivotecnia. En las imágenes de las ratas aparece uno de los acusados realizando una maniobra de punción del seno retroorbital sin haber aplicado previamente la sedación correspondiente; mientras que en el vídeo del conejo se ve como se le aplica una inyección eutanásica a un conejo igualmente sin la sedación necesaria.

Según ha declarado la testigo, estas imágenes fueron grabadas con una cámara y un micrófono que ella misma portaba sin que los técnicos del laboratorio animal fueran conocedores de ello y con el objetivo de reflejar el maltrato que sufrían los animales y ponerlo en conocimiento de ONG que pudieran denunciarlo.

En su testimonio, realizado mediante videoconferencia, la testigo ha deslizado que la decisión de no aplicar anestesia a los animales, o en todo caso no esperar el tiempo suficiente para que esta hiciera efecto, podría deberse a que desde la propia empresa instaban a los trabajadores a "ir rápido".

De hecho, ha confesado que las instrucciones eran las de realizar todos los procesos a la vez, sin dar tiempo a que cada fármaco hiciera su trabajo, y más adelante modificar los datos en los registros si fuera necesario.

Esta práctica quedaría de manifiesto en el vídeo grabado con un conejo, donde se observa al técnico de laboratorio Rubén C. trabajando con uno de estos animales. En las imágenes se observa cómo al técnico se le escapa el conejo de un cepo y lo inmoviliza en el suelo, devolviéndolo después al cepo.

"Lo sedó pero no esperó el tiempo que debía", ha señalado Sonia P., quien ha reconocido que terminó inyectando ella misma el eutanásico para acabar con el sufrimiento del conejo, que debía estar sedado pero no era el caso.

Por otro lado, en las imágenes con las ratas se observa al segundo acusado, el técnico Carlos M. realizar la extracción de sangre por vía rectoorbital igualmente sin la anestesia correspondiente. En este caso, las ratas igualmente se mueven y chillan tras el pinchazo, e incluso una de ellas intento morder al técnico, según la testigo.

LA FISCALÍA PIDE 12 Y 11 DE MESES DE PRISIÓN

Dos técnicos del laboratorio serán juzgados entre este jueves y viernes por presunto maltrato animal a raíz de la difusión en abril de 2021 de imágenes en las que aparecían realizando procedimientos experimentales con conejos y ratas incumpliendo la normativa vigente sobre bienestar animal.

La Fiscalía de Madrid solicita un año de prisión para uno de los procesados y once meses para otro, según consta en el escrito de acusación. Además, reclama la prohibición de acercarse y trabajar con animales durante tres y dos años y medio, respectivamente.

Por su parte, la acusación formulada por Pacma solicita 18 meses y un año de prisión, respectivamente, para el técnico de laboratorio y cuidador de animalario que aparecen en los vídeos y que se enfrentan a delitos continuados de maltrato animal, mediando ensañamiento.

DOCUMENTAL DE AMAZON PRIME

Una de las polémicas en torno al juicio, que se celebra este jueves y viernes en el Tribunal 30 de lo Penal de Madrid, pasa por la emisión de un documental en la plataforma Amazon Primer Video y que es relativo a los hechos que se juzgan por la querella de Pacma, Santuario Vegan, Salvando Peludos y el Centro Rainfer.

La defensa de uno de los acusados ha solicitado contar como prueba con la transcripción hecha por Inteligencia Artificial de dicho documental, si bien el magistrado al frente de la sala ha rechazado esta solicitud. "Me da igual el documental, con todo el respeto a quien lo haya hecho", ha dicho más tarde.

El documental 'Infiltrada en el búnker' muestra algunas de las imágenes grabadas por la testigo, que hasta entonces había utilizado el pseudónimo de Carlota Saorsa.

MANIFESACIÓN ANIMALISTA A LAS PUERTAS DEL JUZGADO

Poco antes del inicio de la sesión, la plataforma animalista Anima Naturalis y Pacma, entre otras, han convocado una concentración a las puertas del Juzgado para reclamar el fin de la experimentación con animales y denunciar el maltrato a conejos, ratas y perros que se llevaba a cabo en Vivoctecnia.

Según Anima Naturalis, este se trata de "uno de los episodios de maltrato animal en laboratorio más graves y mediáticos conocidos en España en los últimos años", y apuntan a que es la primera vez que se juzgan hechos de este tipo.

Con pancartas bajo el lema 'Justicia para las víctimas de Vivotecnia', cerca de medio centenar de personas han alzado la voz contra las prácticas llevadas a cabo en el laboratorio.