La Telebiblioteca de la Comunidad de Madrid repartió más de 4.000 volúmenes en braille a domicilio en 2025

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MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Telebiblioteca de la Comunidad de Madrid distribuyó durante 2025 un total de 4.002 volúmenes en braille mediante 466 desplazamientos a domicilio, en colaboración con la ONCE, dentro de este servicio gratuito de préstamo dirigido a personas mayores de 70 años y ciudadanos con una discapacidad igual o superior al 33%.

Así lo ha detallado el director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, Bartolomé González, durante su intervención en la última Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, donde ha destacado la cobertura de este servicio que tiene como objetivo facilitar el acceso a la lectura a personas que no pueden desplazarse a las bibliotecas.

En concreto, Telebiblioteca realizó más de 2.500 desplazamientos a domicilios el pasado año y cerca del 30% de sus préstamos fueron de usuarios de fuera de Madrid capital.

El director general ha subrayado que el servicio dispone de cobertura en toda la región y puede atender a usuarios de cualquiera de los municipios madrileños, sin necesidad de contar con puntos físicos de préstamo.

Al detalle, Telebiblioteca cerró 2025 con 1.955 carnés de usuario y registró 218 nuevas altas, un 14% más que el año anterior. Asimismo, contabilizó 10.652 operaciones de préstamo y renovación, según las cifras expuestas por el responsable autonómico.

PRÉSTAMOS GRATUITOS A DOMICILIO

Telebiblioteca es un servicio gratuito de entrega y recogida de libros y materiales audiovisuales en el domicilio, destinado a personas mayores de 70 años o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% que residan en la Comunidad de Madrid.

Según recoge el Portal del Lector del Gobierno regional, los usuarios pueden solicitar hasta seis documentos simultáneamente, con un máximo de tres libros y tres audiovisuales, durante un periodo de préstamo de 30 días, renovable por otros 30.

Los materiales se entregan en el domicilio en un plazo máximo de una semana y se recogen al finalizar el préstamo. Para acceder al servicio, los interesados deben llamar al teléfono 012 o cumplimentar un formulario disponible en el Portal del Lector de la Comunidad de Madrid.

El catálogo incluye novelas, poesía, biografías, ensayos y novedades editoriales, además de audiolibros, libros de letra grande, obras de lectura fácil y materiales audiovisuales adaptados.

Asimismo, los usuarios reciben con su primera entrega el carné de lector, que también permite utilizar el resto de los servicios bibliotecarios autonómicos, incluidas las bibliotecas públicas, los bibliobuses y Bibliometro.