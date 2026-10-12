Tensión en la Puerta del Sol al acudir a la acampada un grupo de personas con banderas de España y cruces de Borgoña- EUROPA PRESS

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha vivido esta mañana momentos de tensión al acudir a la zona un grupo de manifestantes que portaban banderas de España, de la Falange y con la cruz de borgoña.

Efectivos de Policía Nacional se han desplegado en la céntrica plaza para separar a los concentrados en la acampada por la vivienda, que han elaborado un cordón alrededor del campamento.

Han desplazado a los recién llegados a las bocacalles de Espoz y Mina y de la Carrera de San Jerónimo, que desemboca en el cercano Paseo del Prado, donde se ha celebrado el desfile militar por el 12 de octubre del que podrían haber llegado parte de los congregados.

Desde los manifestantes de Sol se ha coreado 'Aquí están los antifascistas' y 'chicos, recordad que mañana hay cole', en alusión a la juventud de muchos de manifestantes llegados al kilómetro cero.

Mientras, desde el lado contrario, se han escuchado proclamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 'rojo el que no bote', 'a por ellos' y algunos individuos han realizado saludo fascista con el brazo en alto. También han arrojado huevos a los acampados y les han enseñado jabón.