La tercera edición de los Encierros Blancos de Sanse llenarán las calles de corredores los días 17 y 18

Cartel encierros blancos en San Sebastián de los Reyes - AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de los Encierros Blancos de San Sebastián de los Reyes con motivo de las fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir llenarán las calles de la localidad de corredores y aficionados durante el sábado día 17 y el domingo día 18.

A partir de las 11.00 horas, las reses de Zalduendo y el Cotillo protagonizarán dos emocionantes carreras en esas jornadas, unos encierros que, además, se pondrán seguir en directo por televisión en un programa especial en Antena 3, así como en la televisión local Canal Norte Digital.

Además, el festejo popular toma protagonismo estas fiestas con varias sueltas de reses y un concurso de recortadores, el II Memorial Esteban Quijada 'El Ferre', ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, los días 17 y 18, tras el encierro, habrá sueltas de reses en la plaza de toros. También el domingo, a las 17.00 horas, y el martes 20, a las 11.00 horas.

Igualmente, los 12 mejores recortadores de la Comunidad de Madrid se medirán frente los toros de Zalduendo el sábado 17 a las 16.30 horas. Las entradas se pueden comprar en sansetoros.com.