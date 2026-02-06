La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, pide a la FEMP que exija la dimisión del alcalde de Móstoles tras las acusaciones de acoso. - AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

ALCORCÓN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión para la Lucha contra la Violencia de Género de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Candelaria Testa (PSOE), ha pedido a la Federación que reclame la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras las acusaciones de acoso formuladas hacia él por una exedil 'popular'.

Con este objetivo, Testa ha remitido una carta a la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que subraya que no pueden permanecer "impávidos" y que, "por responsabilidad", deben exigir "la dimisión" del regidor de Móstoles, y de todos "aquellos que ocultaron y silenciaron los hechos denunciados".

Asimismo, la alcaldesa alcorconera muestra "su apoyo absoluto" a la credibilidad de la exconcejala del PP y apela a la "responsabilidad institucional ineludible" de la Federación, recordando su obligación de defender la erradicación de la violencia y el acoso en el ámbito municipal.

"Defender a las concejalas, a las trabajadoras municipales y a las profesionales frente a cualquier forma de violencia, intimidación o abuso no supone entrar en el debate político, sino garantizar que la política pueda ejercerse sin miedo, sin coacción y sin prácticas que degradan la calidad democrática y el buen ejercicio de la función pública", señala en la misiva.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN

En este contexto, Testa considera necesario que la FEMP ofrezca una "respuesta firme" ante la opinión pública y que "el silencio ante estas denuncias no sea percibido como falta de compromiso".

Por ello, plantea el desarrollo de una campaña institucional de sensibilización y prevención que permita declarar a las corporaciones locales como espacios libres de acoso sexual, garantizando entornos de trabajo y de representación pública seguros y respetuosos.

"Estimo que, como representantes de los distintos municipios, debemos condenar de forma clara y rotunda, sin ningún género de dudas, cualquier forma de acoso, abuso o violencia contra las mujeres, incompatible de toda forma con los principios democráticos y de igualdad del municipalismo", ha añadido.