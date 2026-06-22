Un testigo sitúa a uno de los acusados junto a la víctima poco antes del crimen junto al estadio del Getafe

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un amigo de Adil, el hombre de origen marroquí que apareció muerto en noviembre de 2021 con un disparo en la cabeza junto al estadio de fútbol del Getafe, ha declarado en el juicio que la última persona a la que vio con la víctima antes del crimen era un hombre español con un tatuaje en la cara, una descripción que coincide con la de uno de los dos acusados en la vista oral.

El juicio por los hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2021 se ha retomado con la declaración de las personas que estuvieron con el fallecido, de 42 años, las horas previas al crimen.

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional orientaron inicialmente sus pesquisas hacia un posible ajuste de cuentas como principal hipótesis del crimen, dada la forma en la que se produjo el ataque y las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima.

Sin embargo, el móvil del asesinato sigue sin haber quedado plenamente esclarecido, ya que ninguna de las pruebas practicadas hasta el momento ha permitido determinar con certeza qué motivó el disparo mortal que acabó con la vida de Adil junto al estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

En las próximas sesiones seguirán compareciendo testigos y peritos antes de que el jurado popular emita su veredicto. Está previsto que los acusados declaren el próximo 1 de julio ante el tribunal.

En el interrogatorio, uno de los testigos ha relatado que estuvo con la víctima comiendo horas antes del asesinato y que recogieron a una persona española con un tatuaje en la cara, cuya descripción coincide con la de unos de los procesados. Según este testigo, esa persona se quedó en el coche con la víctima poco antes de que ocurrieran los hechos.

Además, se ha reproducido la declaración de otro de los conocidos del fallecido, a quien se le ha preguntaba si éste se dedicaba al 'vuelco' de drogas, a lo que ha dicho que "sí".

La pasada semana, agentes de la Policía Científica detallaron qeu hallaron huellas dactilares y restos de ADN de los dos acusados del crimen. Según detallaron los peritos, en el coche donde apareció gravemente herido el hombre se localizaron cinco huellas dactilares correspondientes a uno de los acusados.

Además, los análisis genéticos realizados sobre unos guantes negros encontrados a escasos metros del vehículo permitieron identificar ADN del otro procesado. También se hallaron restos de pólvora en estos guantes.

Las defensas mantienen que sus clientes no participaron en el crimen y rechazan la interpretación incriminatoria de estos hallazgos, mientras que las acusaciones consideran que los vestigios científicos sitúan a ambos en escenarios directamente vinculados con el homicidio.

En las sesiones anteriores también declaró una enfermera que atendió a la víctima en los instantes posteriores al hallazgo del vehículo. La testigo relató al jurado que el hombre se encontraba consciente y pidiendo ayuda cuando llegó al lugar, aunque presentaba un estado muy grave.

Según explicó, la víctima estaba vomitando y tenía abundante sangre en la cabeza. La sanitaria indicó que fue ella quien le ayudó a salir del coche mientras intentaba tranquilizarle y hablar con él.