El ticket medio de las comidas de Navidad sube un 9% en la Comunidad y el cliente internacional crece un 15%

Archivo - Imagen de recurso de una cena navideña - UGR - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ticket medio de las comidas de Navidad en los restaurantes y locales en la región subió un 9% en la última campaña, pasando de 25,71 a los 27,97 euros, mientras que el cliente internacional aumentó un 15%, según un informe elaborado por Delectatech para la asociación Hostelería Madrid.

En concreto, el consumo se desplaza hacia rangos superiores tras la caída del segmento de menos de 10 euros (-30,99%), mientras que crecen los tickets que se sitúan entre los 30 y 40 euros (+11,90%), los de 40 y 50 euros (+16,96%) y superiores a 50 euros (+16,79%), en línea con el carácter celebrativo de estas fechas.

Los momentos de consumo apuntan a una Navidad centrada en comidas, con un incremento del 5,31%, representando ya el 39% del total, una subida del 1,04% en las cenas y un aumento del 2,29% en el brunch, señal de consolidación. Sin embargo, el desayuno cae un 15,41%.

Durante el periodo del 15 de noviembre al 7 de enero, se analizó el volumen total de comentarios en la Comunidad de Madrid se mantiene prácticamente plano (+0,37%), hasta 481.007 reseñas. Sin embargo, desciende un 8,37% el número de establecimientos con actividad registrada (de 21.840 a 20.011), lo que incrementa la intensidad de demanda en los locales activos. La media de comentarios por establecimiento sube a 24,04 (+9,55%).

Además, la satisfacción media sube de 8,69 a 8,89 (+2,30%) y el 75,72% de las valoraciones son 10/10, mientras que caen un 20,76% las puntuaciones medias (6/10), lo que refuerza el buen desempeño del sector en un contexto de mayor gasto.

El informe identifica al turismo internacional como motor de la campaña, ya que aumenta un 15,05%, mientras el cliente nacional desciende un 1,49%. También crecen con fuerza las reseñas en inglés (+32,66%), portugués (+55,88%), alemán (+34,12%) y francés (+32,42%).