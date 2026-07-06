La tienda oficial de Metro llega a la T4 de Barajas con una nueva colección inspirada en el Gran Premio de España de F1 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha inaugurado una nueva tienda oficial de Metro en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un espacio abierto a todos los viajeros que coincide con el lanzamiento de una colección de productos inspirada en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado el nuevo establecimiento, situado en la zona Duty Free de la T4, cuyo diseño recrea algunos de los elementos más representativos del suburbano madrileño, entre ellos un pórtico de forja que reproduce los tradicionales accesos a las estaciones.

Así, según destaca el Ejecutivo autonómico en un comunicado, Metro amplía su red de tiendas oficiales, que ya cuenta con establecimientos en las estaciones de Sol, Plaza de Castilla y Ópera. Además, sus productos pueden adquirirse en la Nave de Motores de Pacífico, en la exposición de trenes clásicos de Chamartín y a través de su tienda 'online'.

Coincidiendo con la inauguración del nuevo espacio, la compañía ha presentado una línea de artículos inspirada en el regreso de la Fórmula 1 a Madrid. La colección está compuesta por camisetas, sudaderas y gorras con diseños exclusivos vinculados al Gran Premio de España.

Durante la visita, Rodrigo ha destacado que estas tiendas acercan la imagen de Metro tanto a los usuarios habituales como a los turistas que visitan la región. "Desde su inauguración, hace 107 años, Metro ha sido más que un modo de transporte, una seña de identidad", ha señalado el consejero, quien ha defendido que estos espacios "refuerzan esa conexión con los madrileños".

La estación Aeropuerto T4 de la Línea 8 conecta el aeropuerto con el centro financiero de Madrid en apenas 15 minutos. Este punto de la red de Metro, que está a punto de cumplir 20 años de funcionamiento, recibe cada año más de 4,7 millones de viajeros.

La tienda corporativa de Metro comenzó su actividad en 2012 y en lo que va de 2026 ha incrementado sus ventas un 118% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los productos con mayor éxito figuran las zapatillas conmemorativas del centenario del suburbano, de las que ya se han vendido más de 1.400 unidades.