Los tigres, orangutanes y osos pandas del Zoo Aquarium Madrid se refrescarán con helados de frutas y carne en verano

1101303.1.260.149.20260702154032 El padre orangután disfruta de un polo helado - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas castigan a las personas pero también a los animales, por lo que los orangutanes, los tigres, los osos panda e incluso los leones de mar del Zoo Aquarium de Madrid disfrutarán de polos helados de frutas, verduras y carne a lo largo del verano.

Esta medida llega como parte del plan estival que el Zoo Aquarium ha puesto en marcha con el objetivo de ofrecer alivio y garantizar el confort térmico de las más de 300 especies que habitan en las instalaciones, situadas en la capital.

Tanto los veterinarios como los cuidadores y biólogos del Zoo han participado en la elaboración de este protocolo preventivo. La veterinaria del centro, Eva Martínez, ha explicado durante una visita de medios a las instalaciones que es "especialmente importante" adaptar las medidas según las necesidades de cada especie.

Por ello, durante los meses de verano se reforzará la hidratación de los animales, se ajustarán las dietas y se incorporarán recursos extra de agua, sombra o sistemas de refrigeración.

Esta iniciativa especial para el verano se apoya en la atención veterinaria especializada del equipo del Zoo Aquarium Madrid, que trabaja las 24 horas del día. Además, tienen una planificación diaria que se adapta según evolucionan las temperaturas.

POLOS DE FRUTA, CARNE O VERDURA, SEGÚN LA ESPECIE

Los osos pandas han sido los primeros en probar los polos durante esta jornada. A las 10.30 horas, los gigantes 'Jin Zi' y 'Zhu Yu' han disfrutado de unos helados a base de manzana, calabaza y bambú. Esta especie, originaria de China, también se refugia del calor madrileño en zonas interiores con aire acondicionado.

Unos metros más adelante, los monos capuchinos comían unos polos de zanahoria, sandía y cebolla. Durante la visita, los trabajadores han reconocido que a veces, estos lanzan sus polos al río que les rodea entre juegos y acrobacias. Sin embargo, los simios no los suelen recoger porque "no les gusta mucho el agua".

Por su parte, los tigres se refrescan con unos polos distintos. Si bien los de los pandas estaban hechos a base de una dieta de verduras, estos felinos disfrutan de unos helados elaborados a base de sangre y carne. Además, se pueden bañar a lo largo del día gracias a que su espacio está rodedo de una gran piscina donde a veces nadan.

Por otro lado, los leones de mar han disfrutado de unos polos de pescado después de su habitual espectáculo en la piscina. Algunos de estos animales marítimos han logrado dar con los polos más especiales, ya que sólo algunos tenían un tinte de calamar que les da un sabor más intenso.

'SELA' CELEBRA SUS TRES MESES CON UN ENRIQUECIMIENTO ESPECIAL

A lo largo del Zoo Aquarium de Madrid, varias fotos y carteles de una pequeña cría de orangután, 'Sela', se llevan el protagonismo. Este jueves no ha sido la excepción, ya que el centro celebraba los tres meses de este primate homínido.

La cría de 'Surya' no es la primera, ya que la orangután ya ha sido madre en ocasiones anteriores. Aunque 'Sela' no ha podido disfrutar del enriquecimiento especial, pues sigue en fase de lactancia, toda su familia se ha deleitado con unas tartas heladas de frutas tropicales y juegos especiales para conmemorar a la pequeña.

Junto a un padre orangután grande, territorial y con mucho carácter, los gibones de manos blancas también han celebrado el cumpleaños de 'Sela', intentando conseguir los trozos que el padre dejaba detrás.