Todos los colegios electorales madrileños abren sus puertas con normalidad

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 100% de las 7.118 mesas electorales de la Comunidad de Madrid han quedado constituidas con normalidad a las 09.35 horas, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en su comparecencia de las 10 horas.

Entre las pequeñas incidencias, ha destacado que en Tres Cantos no se constituyó una mesa como consecuencia de la no presencia de los ciudadanos presidente y vocales, ni titulares ni suplentes de las mesas. No obstante, ha señalado que dicha mesa ya está constituida con otros ciudadanos.

De la misma manera, ha resaltado el "esfuerzo" de los ciudadanos de Valdemoro con motivo de las lluvias, que afectaron durante la pasada noche algunos colegios electorales. Sin embargo, el trabajo de ayer, según ha puntualizado, ha permitido abrir esta mañana las mesas con normalidad.

En líneas generales, ha señalado que la jornada electoral ha comenzado con "absoluta normalidad", así como ha hecho hincapié en la importancia de "votar con libertad, con seguridad y con comodidad". "Deseamos que en el día de hoy todos los españoles, y concretamente, los madrileños, tengan, como siempre, una jornada electoral en la que puedan votar con libertad, seguridad y comodidad, como garantizamos en la Administración madrileña", ha añadido López.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha destacado la "normalidad· en la apertura de los 1.090 locales electorales madrileño y ha querido agradecer "su implicación y trabajo coordinado" a los casi 4.800 representantes de la Administración que están llevando a cabo una "imprescindible" tarea de apoyo a los miembros de las mesas en los colegios electorales, así como a los 11.300 efectivos de seguridad --Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Samur--, por su labor durante toda la jornada.

La Delegación del Gobierno está coordinando, en los distintos colegios de la Comunidad de Madrid, al igual que en otras jornadas electorales, un equipo formado representantes de la Administración encargados de recibir la primera copia del acta de escrutinio de la Mesa electoral, así como los avances de participación para que el Gobierno pueda facilitar información provisional sobre los resultados.

Además, desde primera hora, el dispositivo de seguridad compuesto por 11.300 efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad vela por el normal desarrollo de la jornada electoral. Hay que tener en cuenta que la seguridad en Madrid ya está reforzada por el nivel 4 de alerta antiterrorista, vigente desde el mes de junio de 2015, destacan desde la Delegación.

MÁS DE 5 MILLONES DE MADRILEÑOS PUEDEN PARTICIPAR

Algo más de 5,2 millones de personas están llamadas a participar en las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo para renovar la Asamblea de Madrid y los 179 ayuntamientos de la región.

En total, en la región hay registrados 5.211.682 electores, de los que 4.839.234 son españoles residentes en nuestro país y otros 372.448 son nacionales de otros países con los que España tiene un acuerdo de reciprocidad. En cambio, en estos comicios no pueden participar los españoles residentes en el exterior.

Los ayuntamientos renovados en las elecciones municipales del 28 de mayo se constituirán el 17 de junio, día en el que se elegirán a todos los alcaldes de España, según el calendario electoral derivado del decreto de convocatoria de los comicios.

DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL

Para el desarrollo de la jornada electoral en la Comunidad, se han dispuesto 1.090 locales distribuidos por toda la región y 14.238 urnas y 3.825 cabinas que garanticen que cada elector pueda seleccionar su papeleta de forma secreta. Asimismo, se cuenta con 1.090 señalizadores de colegios para los comicios autonómicos y locales.

En total se han impreso 6,8 millones de sobres y 75.523.500 papeletas, de las cuales 9.633.000 están destinadas al voto por correo y el de madrileños inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Los comicios del 28-M en la Comunidad de Madrid tendrán la colaboración de 3.777 representantes de la Administración, que realizarán funciones de recogida, transmisión de datos y asistencia a los miembros de las mesas electorales.

La Administración regional se ha encargado desde comienzos de este mes de la formación de estas personas, que además dispondrán del portal web de la Comunidad de Madrid para, a través de un usuario y contraseña, poder revisar sus datos, descargar manuales y documentación, así como acceder a los boletines de pruebas y a la información actualizada del proceso.