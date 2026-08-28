Los toros de rejones de La Castilleja protagonizan el quinto encierro de las fiestas de 'Sanse', que deja 16 asistencias

Los toros de rejones de La Castilleja protagonizan el quinto encierro, que deja 16 asistencias - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los toros de rejones de La Castilleja han protagonizado este viernes el quinto encierro de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios San Sebastián de los Reyes, que ha reunido a cerca de 2.000 corredores y ha dejado 16 asistencias.

La manada ha ido muy rápida y abierta desde la salida. En el tramo de Postas con Real, uno de los astados ha estado a punto de darse la vuelta, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha explicado que este tipo de ganadería se mueve "mucho más de lo esperado", lo que ha convertido la carrera en un encierro "en estado puro". Además, este año los corredores se están arrimando a las reses, entrando prácticamente junto al toro hasta el interior de la propia plaza.

Precisamente ese acercamiento ha sido lo que ha provocado un amontonamiento a la entrada de la plaza, cuando un corredor ha tropezado y ha caído, arrastrando a quienes venían justo detrás. El dispositivo de seguridad cuenta con protocolos de simulacro específicos para despejar ese tipo de aglomeraciones en las puertas de acceso, que han funcionado correctamente.

Los astados han entrado en la plaza 'La Tercera' en 1 minuto y 50 segundos, completando el recorrido hasta corrales en 4 minutos y 6 segundos.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha cifrado la participación en cerca de 2.000 corredores, la cifra más alta de la semana, con previsión de que siga subiendo de cara al fin de semana.

El balance médico se ha saldado con 16 asistencias, ninguna por asta de toro.

Cuatro personas están siendo valoradas en el hospital de campaña con policontusiones, pendientes de evolución. El resto de asistencias han sido leves, principalmente contusiones por caídas. El próximo encierro de las fiestas se correrá este sábado, a las 11 horas, con los toros de la ganadería Núñez de Tarifa.