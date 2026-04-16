Toscano llevará a tribunales su expulsión y espeta a la dirección de Vox que no tiene competencias en grupos municipales

Archivo - La concejala de Vox, Carla Toscano, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala en el Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano también llevará a la justicia ordinaria su expulsión de Vox, igual que han hecho sus compañeros Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo, para recordar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que "no tiene competencias para cambiar o destituir a los portavoces de los grupos municipales".

En un extenso mensaje en la red social 'X', Toscano ha querido aclarar que su expulsión es la respuesta a "no acatar una instrucción de la dirección imposible de cumplir para destituir como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid a Javier Ortega", una instrucción "injusta" e "ilegal".

Lo es porque "el Comité Ejecutivo Nacional no tiene competencias para cambiar o destituir a los portavoces de los grupos municipales", a lo que une sobre la legalidad que afecta al funcionamiento del Ayuntamiento que, "según el Reglamento Orgánico Municipal y abundante jurisprudencia, un partido político no tiene competencia para tomar decisiones como la destitución de un portavoz municipal".

"Si me piden que obedezca una ilegalidad, no puedo ni debo hacerlo, por mucho que sea una instrucción del partido. La ley y el Reglamento están por encima de las directrices de una asociación privada, o sea, de un partido", ha dejado claro.

ÓRGANOS INTERNOS "SIN NINGUNA INDEPENDENCIA"

Toscano ha subrayado que la decisión de la expulsión la ha tomado el CEN, un Comité Ejecutivo Nacional "que es juez y parte" y un Comité de Garantías "sin ninguna independencia, formado por personas que dependen económicamente del partido".

En este punto, la edil ha indicado que en gran parte del proceso ha intervenido una persona, hermana de la vicepresidenta de la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), "asociación sionista" de la que dice que le "lincha públicamente", lo que hace "nulo todo el proceso".

"Es decir, con un proceso sin garantías, que incumple la Ley de Partidos y que viola derechos fundamentales, se me expulsa por no haber acatado una ilegalidad y por no traicionar a un compañero", ha subrayado Carla Toscano.

Sabía que podía haberse "callado y tragado", aunque siempre ha sido consciente de que su desacuerdo con el partido y cómo funciona le "abocaba a la expulsión". "Pero ninguna presión, ni expulsión, ni campañas de difamación me van a impedir nunca hacer lo que considero correcto. La situación queda ahora en manos de los tribunales", ha concluido su tuit.