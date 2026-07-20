Un total de 12 dotaciones de Bomberos controlan en 30 minutos un incendio forestal en Pedrezuela

Un helicóptero trabaja en la extinción del incendio, a 17 de julio de 2026, en Lozoyuela, Madrid (España). El servicio de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid ha informado que continúan los trabajos de los bomberos y de los agentes forestales par - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Bomberos Forestales han controlado en 30 minutos un incendio forestal que se ha originado en el municipio de Pedrezuela.

Según han informado desde Emergencias 112, gracias a la rápida intervención se ha podido controlar el incendio que comenzó en la tarde de este lunes, alrededor de las 16.30 horas.

También han participado en esta actuación cuatro medios aéreos y ocho terrestres de los Bomberos y los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.