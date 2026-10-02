Un trabajador de 51 años, con las manos en estado catastrófico tras quedar atrapado por una cizalla

Accidente laboral en Pinto - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 51 años ha quedado atrapado por los rodillos de una cizalla circular en sus miembros superiores en una nave industrial de la calle Carpinteros, en Pinto, en torno a las 12.30 horas de este viernes.

El hombre ha sido estricado por Bomberos de la Comunidad de Madrid. Su jefe supervisor, Luis Enrique Crespo, ha señalado que, a su llegada, el trabajador sufría un "atrapamiento de manos, hombro y tórax". Los propios bomberos han procedido a su estricamiento.

Los servicios de emergencias del Summa 112 han atendido al afectado, que cuenta con las dos manos en "estado catastrófico" y después ha sido trasladado "con pronóstico grave al Hospital de La Paz".

"El paciente es estricado por bomberos de la Comunidad de Madrid y tras ser valorado por el equipo sanitario objetivamos dos manos catastróficas y es trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz.

Colabora Policía Local y Protección Civil de Pinto. Investiga Guardia Civil.