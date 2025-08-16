Un trabajador sufre un corte accidental en el cuello con una radial en unas obras en Ciudad Lineal - SAMUR-PC

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador sufre un corte accidental en el cuello con una radial en unas obras que se están desarrollando en la calle María Teresa Saénz de Heredia, en el distrito de Ciudad Lineal, ha informado el servicio de emergencias de Madrid.

El herido tiene 48 años y ha sido estabilizado por los profesionales del Samur-Protección Civil, que han logrado contener la hemorragia. Una vez estabilizado ha sido trasladado muy grave con preaviso al hospital Gregorio Marañón, donde ha ingresado consciente, con escolta de Policía Municipal de Madrid.

La herida está situada en la cara anterior del cuello y "no se ha llevado la traquea por milímetros", ha comentado el jefe de guardia de Samur-PC, Luis Rodríguez. El grupo de Siniestralidad Laboral de la Policía Judicial de Policía Municipal de Madrid se está encargando de investigar el accidente.