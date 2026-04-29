Trabajadoras de las escuelas infantiles en huelga desafían a la lluvia y se concentran a las puertas de Pleno de Cibeles

Trabajadoras de escuelas infantiles en huelga protestando frente a Cibeles - EUROPA PRESS

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las escuelas infantiles en huelga han desafiado este miércoles a la lluvia y a la amenaza de tormentas y granizo para concentrarse con cacerolas y silbatos frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, donde se desarrolla el Pleno ordinario del mes de abril, en el que se debatirán dos proposiciones para abordar los contratos de gestión de estos centros.

Al grito de "Almeida, escucha el 0-3 en lucha" y "Aquí está, aquí se ve la oferta del 0-3", más de medio centenar de trabajadoras ataviadas con la característica camiseta amarilla que simboliza sus reivindicaciones han querido exigir así paralizar la prórroga de contratos hasta resolver el conflicto al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, en la cuarta semana de paros indefinidos en la región.

Las portavoces de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, han mostrado su apoyo a la concentración de las trabajadoras en la calle Montalbán antes de acceder al Pleno y han coreado, junto a concejales de ambas formaciones, algunos de los cánticos de protesta.

En el interior de Cibeles, todos los ediles de Más Madrid visten este miércoles la misma camiseta amarilla, que también portan representantes de la Plataforma de Escuelas Infantiles presentes en el espacio destinado al público.

Precisamente, una de las proposiciones la presenta la concejala Lucía Lois para buscar la cancelación de las prórrogas de los contratos de gestión de escuelas infantiles municipales actualmente en vigor y que se proceda a la licitación de nuevos pliegos con carácter urgente. Igualmente, la concejala del PSOE María Caso también instará al Gobierno municipal a licitar nuevos contratos de gestión de las escuelas infantiles.

CUARTA SEMANA DE HUELGA

Desde que comenzaron las movilizaciones, las trabajadoras se han dirigido al Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid y el Consistorio. Precisamente este martes han registrado una solicitud a la Dirección General de Trabajo de la Administración regional para que se convoque una reunión de mediación.

Ahora, las profesionales han reclamado al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida se resuelvan todos los contratos que hayan sido prorrogados, "aunque suponga económicamente un perjuicio puntual" para el Consistorio. Han pedido sacar nuevas licitaciones por vía urgente.

Asimismo, han planteado que inspeccionen el servicio que prestan las empresas gestoras y "amonestar" a aquellas que no cumplan los contratos. Han vuelto a solicitar al regidor una reunión y que "sea capaz" de trasladar al Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad "una solución a la precariedad que viven las trabajadoras".

Parte de esa reclamación "empieza por paralizar la autorización de nuevos gastos por parte de la Junta de Gobierno destinados a la firma de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales".

"No aceptamos en ningún caso la firma de prórrogas de contratos en las escuelas municipales del Ayuntamiento de Madrid que nos condenan a casi dos años y medio más de precariedad y nos sustraen 4.000 euros anuales de incremento salarial a los que tenemos el derecho", ha subrayado la Plataforma de Escuelas Infantiles.