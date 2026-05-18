Trabajadoras de escuelas infantiles de Madrid vuelven a protestar y presentan recursos contra las prórrogas de contratos

Trabajadoras de escuelas infantiles en huelga desde el pasado 7 de abril, concentradas este lunes en Plaza de la Villa - EUROPA PRESS

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales de Madrid, en huelga desde el pasado 7 de abril, han vuelto a concentrarse este lunes en Plaza de la Villa para reclamar mejoras salariales y cargar contra las prórrogas de los contratos de licitación de estos centros, coincidiendo con la celebración de la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el edificio de Cardenal Cisneros.

Durante la protesta, las educadoras, ataviadas de amarillo y con silbatos y cacerolas, han coreado consignas como "0-3 no llega a fin de mes" o "menos ratio más salario" para exigir mejores condiciones laborales. Además, durante la mañana, representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) han presentado recursos de reposición contra las prórrogas de los contratos de licitación de varias escuelas infantiles municipales.

Una de las portavoces de PLEI, Lucía Martínez, ha explicado que las trabajadoras se concentran una vez más para mostrar su "disconformidad y rechazo" a esas prórrogas que, según apunta, "lo único que ponen de manifiesto es la poca voluntad política que hay de tenernos en cuenta".

Martínez ha señalado a los medios de comunicación que desde la plataforma consideran que "conscientemente se está ocultando que ya se pidió la paralización de esas prórrogas hace un año cuando se firmó el último convenio colectivo", un convenio que, a su juicio, "ya era discriminatorio porque tenía dos tablas salariales dependiendo de la licitación, del momento de la licitación, se cobraba un sueldo u otro, haciendo exactamente las mismas labores".

Asimismo, ha lamentado "el abandono institucional que hay al primer ciclo de infantil" y ha asegurado que las trabajadoras continuarán con las movilizaciones.

Según ha denunciado la plataforma, el convenio colectivo firmado por los sindicatos FSIE, FEUSO y UGT establece dos tablas salariales distintas en función de la vigencia de los pliegos de licitación, una situación que consideran "totalmente discriminatoria para las trabajadoras que, realizando las mismas funciones, cobran en función de un criterio totalmente ajeno a su labor pedagógica".

MÁS MADRID ACUSA AL GOBIERNO DE ALMEIDA DE "MENTIR"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien a secundado la protesta de las trabajadoras en huelga, ha acusado al Gobierno de José Muis Martínez-Almeida de "mentir" sobre las prórrogas.

"La realidad es que a lo largo de casi mes y medio, el gobierno del PP aquí en el Ayuntamiento de Madrid ha mentido. Almeida y su delegado de Políticas Sociales (José Fernández) han afirmado por activa y por pasiva que las prórrogas estaban firmadas, que ellos no podían hacer nada, que tenían las manos atadas", ha afirmado desde Plaza de la Villa.

Maestre ha asegurado además a los medios que "mientras estas mujeres valientes empezaban a organizarse y se ponían en huelga, el PP firmaba una prórroga tras otra, hasta un número total de 17".

A su juicio, esto supone que "durante el último mes y medio Almeida ha seguido condenando a estas trabajadoras a seguir cobrando 300 euros menos al mes de lo que se merecen".

La portavoz de Más Madrid ha sostenido además que el Ayuntamiento actúa así para "ahorrarse 3 millones de euros" en los salarios de las trabajadoras de escuelas infantiles y, con "la otra mano", se gastan "los 400 millones de euros en las obras que nadie ha pedido de la Fórmula 1".

"Es una decisión política y consciente del PP", ha criticado Maestre, quien ha reiterado el apoyo de su grupo a los recursos presentados por PLEI para que el Gobierno municipal "eche atrás" las prórrogas" y trabaje en "contratos nuevos que puedan garantizarle a las trabajadoras el salario que se merecen".