Los trabajadores de la ASEM se preparan para Navidad tras un año de apagón, incendios y 300.000 llamadas al mes

Archivo - Varias vacas rodean el árbol 'milagro', a 17 de agosto de 2025, en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) se preparan para Navidad, donde muchos de ellos permanecen de guardia para garantizar la seguridad y atender a los ciudadanos que así lo requieran, tras un año en el que han sufrido un apagón que dejó a toda España sin luz durante doce horas, incendios que afectaron a diferentes municipios madrileños como Aranjuez o Tres Cantos, y un volumen de 300.000 llamadas al mes.

Así lo ha reivindicado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha realizado la tradicional visita al centro de seguridad en Pozuelo de Alarcón, donde ha subrayado que su labor es "decisiva" además de estar marcada por "la anticipación y el trabajo bien hecho", algo que "marca la diferencia".

La dirigente regional ha agradecido la labor de los profesionales que durante estos días están "cuidando, como siempre hacen durante todo el año, pero muy especialmente en fechas señaladas, donde tienen que dejar para más adelante estar con sus familias, con sus seres queridos, para cuidar a los demás".

"Tenemos un equipo de excepción que está detrás de nosotros en estas instalaciones que son de las mejores del mundo y que van a velar por nuestra protección, seguridad y que operan distintos cuerpos de protección civil, de seguridad, de sanidad, de emergencias y del Canal Isabel II", ha asegurado.

REFORESTANDO TRAS LOS INCENDIOS

En concreto, ha subrayado la labor de los Bomberos de la Comunidad, que han sido "esenciales" en la lucha contra el fuego en Madrid y otra comunidades autónomas "hermanas" en Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, así como contra los casos de peste porcina en Cataluña.

En el caso de la región, más de 6.000 profesionales lucharon contra el fuego y especialmente en los de Villamanta, Aranjuez, Trescantos y Colmenar Viejo, que fueron los más llamativos. "Son zonas que además quiero recordar que estamos reforestando y, como ocurrió con la dana en Madrid y en menos de un año las consecuencias habrán sido ya prácticamente reparadas en su totalidad", ha apostillado.

También ha indicado que la región cuenta ya con 22 parques de Bomberos en la Comunidad de Madrid y casi 1.700 agentes tras la incorporación del parque de Fuenlabrada. Además, se va a ampliar en los próximos meses el cuerpo de Agentes Forestales, superando la cifra de los 300 efectivos.

La presidenta ha recordado también la labor de lo más de 350 trabajadores del operativo del servicio de Emergencias Summa 112, así como a los policías locales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado que "siempre están cuando se les necesita". "Y todos ellos coordinados por los 108 profesionales de Madrid 112", ha señalado.

De la misma manera, se ha referido a los más de 3.500 voluntarios de las 113 agrupaciones de Protección Civil de los municipios de la Comunidad de Madrid. "Todos ellos conocen como nadie cada pueblo y cada ciudad, y por eso su ayuda es fundamental en cualquier siniestro, porque son los que mejor saben preparar y nos ayudan en la logística de numerosos eventos y celebraciones. Y además son un gran ejemplo de la sociedad comprometida y solidaria", ha valorado.