Trabajadores de centralita del Summa 112 denuncian las condiciones en el Zendal, "con frío y sin tarjeta de acceso"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la centralita de atención de emergencias del Summa 112, que atiende el 061, han denunciado las condiciones con las que se han encontrado en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, "con situaciones de frío o sin tarjetas de acceso o taquillas".

Estos trabajadores llevan en huelga desde el pasado día 18, con paros de 14 horas los lunes y sábado, y según han denunciado, "hay más motivos" desde su llegada al Zendal el pasado día 15 al Zendal con el traslado allí del nuevo centro coordinador del Summa 112.

En concreto, los más de un centenar de operadores del 061, teléfono de Emergencias y Urgencias sanitarias de la Comunidad de Madrid reclaman una reducción de la jornada máxima anual, mejoras laborales sustanciales y un traslado "digno" al Zendal.

Según han denunciado desde el comité de huelga, la sala de descanso habilitada en el hospital para ellos "es un congelador", no cuentan con "fuente de agua" --la del grifo sale templada y sabe regular, indican--, los compañeros del turno de noche "no cuentan con tarjetas de acceso y la mayoría de la plantilla, que debe llevar uniforme, no cuenta con la obligatoria taquilla".

PROBLEMAS DE TRANSPORTE

Asimismo, han lamentado que los problemas de transporte, una de sus principales reivindicaciones ante el cambio de la sede de Antracita al hospital de Valdebebas, "se hacen más patentes según pasan los días".

"El remate, que parece una mofa, es que teniendo sueldos muy inferiores, las máquinas expendedoras de comestibles y bebidas son más caras en nuestra zona que en la zona del personal del Summa 112", han indicado desde el comité de huelga.

Desde el Summa 112 han señalado a Europa Press que, aunque se trata de reclamaciones de contenido muy variopinto que, en su mayoría, no le constan a la Dirección Médica de Transporte Sanitario del organismo, se estudiarán pormenorizadamente para comprobar su veracidad o, en caso de constatarse, si es posible solventarlas en algún punto.

Los trabajadores han convocado una manifestación el próximo viernes, día 3, desde la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno regional, hasta la sede de la Consejería de Sanidad en la calle Aduana. Será de 16.30 a 18 horas.

REIVINDICACIONES

Este servicio está externalizado a Servitel Multiservicios y Servitel Centro Especial de Empleo, que pertenecen a Ilunion. Esta, junto a Summa 112 y Consejería de Sanidad, entablaron conversaciones con el comité de huelga para mejorar sus condiciones laborales y facilitar su traslado al Zendal.

En concreto, los trabajadores de las subcontratas, unos 120 o 130, reclaman la integración en la plantilla Summa 112 como operadores/as de Emergencias; la reducción de la jornada máxima anual y mejoras salariales sustanciales.

Igualmente, piden un traslado "digno" al Hospital Enfermera Isabel Zendal, "no ya solo por lo inhumano de malgastar entre 4 y 6 horas de transporte diario para ir a trabajar, sino por la propia operativa y eficacia del servicio".

Así, se oponen a que se les aplique el Convenio de 'Contact 2 center', ya que consideran que "no les representa, sin ningún tipo de mejora, yendo al cómputo máximo anual y con unos sueldos de miseria, que les dejan en la estricta subsistencia".

"Nuestro servicio está privatizado, con unos pliegos de contratación a la baja, de donde las empresas solo pueden sacar su beneficio de nuestras costillas (menos los recursos humanos todo lo demás lo pone el Summa 112)", apunta el comité.