Desde trabajo social para incumplidores a renombrar el Juan Carlos I, propuestas al virus en Decide Madrid

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mascarillas a golpe de máquina de coser, máscaras de buceo para su uso sanitario, renombrar el parque Juan Carlos I en favor de los profesionales sanitarios o fabricar de piezas de respiradores sin salir de casa si se tiene una impresora 3D, son algunas de las iniciativas propuestas por la ciudadanía en el portal Decide Madrid durante el confinamiento.

Fue en la anterior legislatura, con Manuela Carmena al frente del gobierno, cuando se puso en marcha Decide Madrid, un portal en el que la ciudadanía puede plantear propuestas que, si alcanzan el 1 por ciento del censo de la capital, pasan a ser votadas, tanto on-line, por correo como presencialmente, con urnas, con la idea de que el Ejecutivo las asuma políticamente.

En febrero de 2017 la ciudadanía madrileña mayor de 16 años volvió a votar: el Ayuntamiento les preguntaba por dos propuestas ciudadanas que habían alcanzado el demandado 1 por ciento, una sobre el billete único de transporte y otra sobre sostenibilidad, además de una consulta sobre el futuro de Gran Vía y la remodelación de Plaza de España.

El nuevo equipo de Gobierno mantiene vivo Decide Madrid y lo fortalece con propuestas desde el área de Participación Ciudadana, con Silvia Saavedra a la cabeza, como 'Compartimos barrio', una página web interactiva con la ubicación de las actividades esenciales de abastecimiento y con las asociaciones de voluntarios que están disponibles distrito a distrito.

Otra iniciativa puesta en marcha durante el confinamiento es el 'balcón virtual' del Consistorio (decidemadrid.es/madridsalealbalcon), que ha reunido cientos de iniciativas solidarias propuestas por los madrileños para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Y mientras la ciudadanía sigue enviando propuestas a Decide Madrid con la intención de ganar apoyos y que acaben siendo votadas y asumidas por el Gobierno municipal. Entre ellas destacan las que coinciden en que se hagan test de COVID-19 a todo el personal del Ayuntamiento, a los sanitarios y a los trabajadores en residencias.

REPARTO DE MATERIAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Hay quien plantea que se faciliten mascarillas y guantes en los accesos al transporte público, una propuesta, consultada por Europa Press, que comparte portal con la que plantea que, además de multas económicas, se imponga la obligación de trabajo social a quien incumplan las condiciones de la cuarentena.

Defiende que sería una medida "mucho más eficaz que la económica" si a "los irresponsables que no respetan la cuarentena" se les obligara a "asistir en directo al drama" y pasar "una semana mínima ayudando en hospitales o residencias montando camas, llevando camillas, limpiando"

DE JUAN CARLOS I A PARQUE DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ya ha avanzado que le gustaría que los profesionales sanitarios tuvieran un monumento en Madrid Nuevo Norte, una idea que también apoya el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Engarza con la propuesta lanzada por un vecino de Madrid, que se cambie el nombre del Juan Carlos I y pase a denominarse Parque de los Trabajadores Sanitarios. Otra idea es que se potencie la compra solidaria en los mercados para ayudar a personas sin recursos.

"Quienes conservamos nuestro trabajo queremos ayudarlos de alguna manera. Esto no supondría apenas esfuerzo ni pérdida de tiempo y además no estamos gastando nada en otras cosas, como ocio. Por ajustado que tengamos el presupuesto de antes, ahora que no salimos podemos dedicar lo que no utilizamos en ayudar a los demás y se destinaría a dos sectores a la vez, pequeños comercios y ciudadanos en situación de fragilidad", argumenta el proponente.

También hay quien propone en Decide Madrid que se apaguen las luces decorativas de los monumentos y fuentes de la capital para "ahorrar todo los que se pueda en gastos ahora mismo superfluos". "Este gasto a día de hoy es innecesario al no haber turistas o gente de paseo que lo pueda ver o apreciar. El dinero que podamos ahorrar, mucho o poco, debe ser destinado a pagar material sanitario o dar de comer a familias que lo necesiten", plantea.