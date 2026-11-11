El tráfico en Madrid cae un 13% y se registran varios cortes en vías de acceso por presencia de piquetes

Piquetes informativos durante la huelga general del 11N, en las Cocheras EMT Sur Carabanchel - Carlos Lujan / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la ciudad de Madrid ha caído un 13% en el arranque de la jornada de huelga general de 24 horas convocada este miércoles en todo el país y se han registrado cortes puntuales en vías de acceso a la capital por la presencia de piquetes informativos.

En concreto, fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento han apuntado que la hora punta ha finalizado con unos niveles de tráfico en la ciudad un 13% inferiores a los de un día tipo.

Además, la presencia de piquetes informativos ha provocado cortes puntuales en diferentes vías de entrada a la ciudad, cortes que han sido disueltos gracias a la intervención policial y, en algunos casos, los propios conductores.

La zona más afectada ha sido la carretera de circunvalación M-30, con cortes en varios puntos. Así, se ha producido el corte total en ambos sentidos a la altura de Puente de Vallecas, así como la calzada exterior lateral en la zona de puente de Ventas, en sentido A-2, y en la zona de Legazpi, en sentido A-3. También en puntos de Arzobispo Morcillo y avenida de la Ilustración.

Igualmente, se ha registrado el corte total en la A-6 con entrada a Princesa; A-5 en ambos sentidos a la altura de El Olivillo, y en la A-42 (autovía de Toledo) en Santa María de la Cabeza y posteriormente en Plaza Elíptica.

AUTOBUSES DE LA EMT

En el caso de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), desde el Ayuntamiento han indicado que el seguimiento de la huelga ha sido bajo "pese a los piquetes informativos que han retrasado la salida de algunos autobuses en los centros de operaciones".

Según los datos del área dirigida por Borja Carabante, a las 6 horas el 85% de los conductores estaba prestando servicio a la ciudad y el 93% de los empleados para bicimad, grúas y aparcamientos también habían fichado. El turno de noche no tuvo afección por la huelga.

En cuanto a la demanda de usuarios, han apuntado que ha sido un 70% inferior al año pasado y un 63% por debajo del día anterior.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha modificado los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid establecidos y los sustituyó por los previstos en la huelga de 2012, es decir, un 20% del servicio en las líneas concurrentes con la red de Metro y un 30% en la red específica de EMT (en vez del 40 y 50% respectivamente).