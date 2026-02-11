El tráfico sube un 0,8% en la capital con una tractorada sin "afección importante" en la circulación en hora punta

Un tractor a su entrada a la ciudad por Puerta de Toledo, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha subrayado este miércoles que la tractorada convocada este miércoles en Madrid se ha desarrollado sin "afección importante" en el tráfico en la capital durante la hora punta, con un incremento del 0,8% en la M-30.

En declaraciones a los medios, el delegado ha subrayado además que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) han transportado un 15% menos de viajeros que un día habitual.

"Los madrileños han hecho caso a las recomendaciones del Ayuntamiento de Madrid, utilizando especialmente el transporte público y también minimizando los desplazamientos", ha insistido Carabante durante la presentación de la herramienta Smart Tourism en la sede central de la EMT.

En este sentido, ha añadido que la lluvia tampoco se ha producido en la hora punta, sino que ha llegado más tarde y por lo tanto, no ha afectado al tráfico de la mañana.

Respecto a la tractorada, ha alertado que como consecuencia del retorno de la marcha de tractores y la manifestación de agricultores frente al Ministerio se producirán cortes en puntos importantes de la capital.