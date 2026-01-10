La tragedia griega aterriza el 22 de enero en La Abadía de la mano de 'Tebanas' y cuatro cumbres teatrales de Occidente

Daniel Migueláñez, Mario García y Cira Ascanio en una escena de Tebanas | Foto: David Ruiz - TEATRO ABADÍA

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía acogerá del 22 de enero al 15 de febrero el espectáculo 'Tebanas', un original montaje de la compañía Ay Teatro que reúne el ciclo tebano en una propuesta libre y contemporánea a partir de cuatro grandes tragedias de la Grecia clásica.

El montaje, concebido por el director de escena Yayo Cáceres y el poeta y dramaturgo Álvaro Tato, junto a la productora Emilia Yagüe, sintetiza en un solo espectáculo 'Edipo Rey' y 'Antígona', de Sófocles; 'Siete contra Tebas', de Esquilo, y 'Fenicias', de Eurípides, incorporando además un breve homenaje a Aristófanes en el entreacto con 'Los muertos', que funciona como alivio cómico.

Con 'Tebanas', Ay Teatro presenta su sexto montaje tras títulos multipremiados como 'Burro', 'Vive Molière', 'Malvivir', 'Todas hieren y una mata' y 'Mestiza'. La compañía, explica en un comunicado La Abadía, continúa así su línea de acercar los textos clásicos desde una perspectiva contemporánea, apoyada en una puesta en escena sencilla, directa y rotunda.

La elección de estas tragedias responde a criterios que forman parte de su ADN artístico, como la potencia teatral y la sencillez de unas obras que permiten relecturas cercanas a los conflictos actuales.

El espectáculo cuenta con un joven elenco de actores y músicos que asumen tanto el coro como todos los personajes de la saga de Edipo y sus descendientes. La propuesta busca diluir el protagonismo individual para hablar desde la colectividad y recuperar, según sus creadores, "la quintaesencia coral de la tragedia, la efectividad poética del teatro puro, la mezcla entre escenas dialogadas y secciones cantadas, y la catarsis tras la catástrofe".

'Tebanas' podrá verse en la Sala Juan de la Cruz del Teatro de La Abadía y está recomendada para público a partir de 14 años. Además, se ofrecerán dos funciones matinales con coloquio los días 30 de enero y 4 de febrero, dirigidas especialmente a público joven, y el 3 de febrero tendrá lugar un encuentro entre la compañía y el público tras la función.