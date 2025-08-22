Tragsa cita al comité de empresa de las Brigadas Forestales y a la Comunidad el día 28, con huelga en vigor

El presidente del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, Jesús Molina Pino, atiende a los medios de comunicación - Ricardo Rubio - Europa Press

Rechazan la posibilidad de acogerse al convenio de los BRIF estatales: "Claramente no es una opción"

La empresa pública Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha citado el próximo jueves día 28 a la Comunidad de Madrid y al comité de empresa de las Brigadas Forestales que trabajan en la región a una reunión a tres bandas para abordar el conflicto laboral de estos trabajadores.

Una cita que se producirá con la huelga en vigor, que los efectivos de las Brigadas Forestales retomarán el próximo día 25 tras diez días de suspensión de los paros que iniciaron el 15 de julio ante la "situación devastadora" en el país por los incendios, según han confirmado a Europa Press fuentes del comité de empresa, formado por los sindicatos UGT, Firet y CGT.

En una reunión celebrada este viernes, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha invitado al presidente de Tragsa, Jesús Casas, a convocar a la representación de los trabajadores a una reunión la próxima semana para abordar sus condiciones laborales.

En declaraciones a los medios, el propio presidente de Tragsa ha confirmado la intención de celebrar esta reunión "en breve". El encuentro a tres bandas --la empresa pública, el comité de empresa y la Comunidad de Madrid-- ha sido convocado el próximo jueves día 28 de agosto a las 11.00 horas en las oficinas de Leganés.

"Es un paso para empezar con acuerdos y mejoras sobre nuestras condiciones laborales, sobre todo las urgentes, la subida salarial, por lo que estamos dispuestos a escuchar y estudiar las propuestas de mejora", han indicado a Europa Press desde el comité de empresa.

Los trabajadores iniciaron una huelga el pasado 15 de julio para denunciar la situación de precariedad y temporalidad en la que desempeñan su trabajo y reclama mejoras laborales para el colectivo y la negociación del convenio colectivo, que no se revisa desde 2008.

Entre otras demandas, piden actualizar los salarios, congelados desde 2010, que se tenga en cuenta la peligrosidad, penosidad y toxicidad que implica su labor --no están protegidos ante agentes cancerígenos--, y acabar con la temporalidad --el 40% de la plantilla está cuatro meses al año--. También reclaman mejoras en unas bases que llevan 20 años de abandono o que se aplique la Ley 5/2024, aprobada el 8 de noviembre de 2024, algo que no hace la Comunidad de Madrid.

Pese a esta cita a tres, que desde el comité de empresa han reclamado con insistencia, la huelga se retomará el próximo día 25, tal y como habían anunciado. "Hasta que no tengamos avances claros y certezas no desconvocaremos la huelga que recordamos es con carácter indefinido", han indicado la representación de los trabajadores, que recuerda el 'plantón' de Tragsa y el Ministerio de Hacienda en la invitación a reunirse el pasado 18 de agosto.

RECHAZAN ACOGERSE AL CONVENIO DE LAS BRIF ESTATALES

Durante el encuentro mantenido este viernes entre la Comunidad y Tragsa se ha abordado la posibilidad de que estos efectivos de las Brigadas Forestales que trabajan en la región puedan acogerse al convenio de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, publicado en el BOE esta misma semana.

Una propuesta que el comité de empresa rechaza de plano. "Claramente no es una opción", zanjan. En este sentido, han recalcado que se trata de "servicios totalmente diferentes" y han remarcado esta adhesión "solo crearía más inseguridad jurídica a la plantilla".

Por su parte, desde la Consejería de Medio Ambiente han subrayado que este acuerdo ha recibido "muy buena valoración por parte de varios ministros del Gobierno de España" y han apuntado que se trata de una opción "perfectamente legal", previo acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Actualmente, los efectivos de las Brigadas Forestales de Madrid se rigen por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, un convenio colectivo sectorial autonómico sobre el que, según Tragsa, "no está legitimada para la negociación".

El Gobierno regional, por su parte, mantiene que no puede negociar estas mejoras para los trabajadores al no ser competente en un convenio colectivo sectorial, tal y como señala un informe solicitado para este fin a la Dirección General de Trabajo. En concreto, en el mismo, consultado por Europa Press, se recoge que, aunque Tragsa "no está legitimada para negociar" este convenio colectivo sectorial, sí puede negociar "su propio convenio de empresa".

En cualquier caso, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) "no tiene legitimación para negociar el convenio colectivo de los trabajadores que no son empleados públicos suyos, sino personal laboral de empresas concesionarias", se determina en el informe consultado por Europa Press.

En cualquier caso, desde el departamento que dirige Carlos Novillo consideran que con esta adhesión se podría incluir a todo el personal que realice labores de prevención y extinción de incendios forestales, "permitiendo una homogeneidad en las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las mismas funciones".

NUEVO ENCARGO

La Comunidad ha confirmado a Tragsa que renovará el encargo las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y en determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos y que expira en diciembre.

En el nuevo, que entrará en vigor a partir de 2026, se introducirán mejoras como un incremento de la partida presupuestaria en 4 millones de euros, ascendiendo así a un total por encima de los 32 millones anuales. Además, tal y como se trasladó a los trabajadores en julio, contemplará las contrataciones del personal durante los 12 meses del año.

Desde la Comunidad también han confirmado la intención de los representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) de entregar el plan de mejora de las bases e infraestructuras a la representación de los trabajadores.

Todo ello con el objetivo de incrementar las actuaciones de prevención con un operativo más estable y profesionalizado, según han apuntado fuentes de la Consejería a Europa Press.