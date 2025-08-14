Brigadas Forestales de la Comunidad interrumpen la huelga hasta el día 25 por "situación devastadora" de incendios

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid han anunciado este jueves la interrupción hasta el 25 de agosto de la huelga convocada el pasado 15 de julio ante la "situación devastadora" que se está viviendo en el país por los incendios.

Así lo han trasladado a los medios frente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, donde han lanzado la petición de una reunión junto a la empresa pública Tragsa y la Comunidad de Madrid para negociar sus condiciones y llegar así a un acuerdo, aunque han criticado que "hasta el momento la respuesta es nula".

"Nos duele saber que a pesar de pedirles innumerables reuniones tanto a la administración autonómica como a la central de las que dependemos, no nos han recibido y tampoco nos han ayudado ha resolver nuestro problema con Tragsa, a la que ellos encomendaron nuestra gestión", han dicho.