Tranquilidad en las zonas industriales del sur de la región en el arranque de la huelga general

Trabajadores y sindicalistas a las puertas de Airbus en Getafe con motivo de la huelga general - EUROPA PRESS

GETAFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los polígonos industriales de la zona sur madrileña han amanecido este miércoles de huelga general en un ambiente de calma a pesar del llamamiento de los principales sindicatos a secundar el paro laboral, con la lluvia como protagonista y piquetes informativos pacíficos en los accesos a algunas de las principales empresas de la zona.

En el Polígono Industrial La Carpetanía, donde se ubican las instalaciones de la aeroespacial Airbus, los primeros compases de la mañana se han dado con normalidad, aunque con la llegada de más trabajadores a primera hora para evitar los piquetes en la entrada de las empresas.

De hecho, en Airbus una concentración de unos 20 trabajadores afiliados a Comisiones Obreras (CC.OO.) se apostaban en el acceso norte del complejo, vigilados en todo momento por cuatro furgones de Policía Nacional. Marta y Marina, ambas portavoces sindicales, han reconocido a Europa Press su sorpresa por el despliegue policial.

"No lo entendemos muy bien", han reconocido. Sin embargo, en lo que respecta al seguimiento de la huelga, han celebrado que la producción de Airbus ha estado parada desde el último turno de anoche y que casi ningún trabajador ha accedido a la fábrica durante la mañana.

Sin embargo, reconocen que el contexto socioeconómico de los trabajadores es complejo, y en una huelga convocada por la situación de la vivienda, los salarios bajos y el alto coste de vida, hay trabajadores de la empresa o de subcontratas que, debido a su situación de precariedad, no pueden secundar la huelga.

"Es más difícil que puedan unirse porque no pueden renunciar a los ingresos de hoy", han abundado ambas portavoces de CC.OO., que sobre las 7.30 horas de esta madrugada han dado la bienvenida a la columna de trabajadores que han pasado toda la noche marchando por Getafe y que terminará su andadura este mediodía en la manifestación.

Este, de hecho, ha sido el único momento de cierta tensión a lo largo de la mañana, pues la llegada de decenas de personas al acceso principal de Airbus ha motivado la llegada de más furgones policiales, que finalmente han rondado la decena. Agente de la Unidad de Intervención Policial han permanecido atentos a la situación aunque en ningún momento se han producido atisbos de una posible carga policial y el entendimiento con los manifestantes ha sido pleno.

Los principales sindicatos de clase han convocado para este miércoles una huelga general, la primera en España desde hace 14 años, en protesta por la situación de la vivienda, el coste de vida y los bajos salarios; todo ello desencadenado por el desahucio de Maricarmen y la protesta masiva del Sindicato de Inquilinas desde mediados de septiembre.