Transparencia insta a Cultura a facilitar el Plan Director de El Paular tras una reclamación de Ecologistas al proyecto

Archivo - El Monasterio de El Paular el día que da comienzo el otoño 2023, en el Bosque Finlandés, a 20 de septiembre de 2023, en Rascafría, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado parcialmente la reclamación presentada por Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid e insta al Ministerio de Cultura a facilitar documentación sobre el anteproyecto del uso hotelero previsto en el Real Monasterio de Santa María de El Paular, ubicado en el municipio de Rascafría, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en un ámbito natural protegido.

"En la página web del Ministerio de Cultura no se hicieron disponibles documentos fundamentales para la comprensión del Anteproyecto. La ausencia de esta documentación conllevó dificultades para identificar la dimensión de la concesión. Asimismo, no resultaba posible consultar la Actualización del Plan Director de El Monasterio de El Paular, documentación que el Consejo de Transparencia estatal ha instado a que sea puesta a nuestra disposición", ha explicado Ecologistas en un comunicado.

En concreto, el órgano ha instado al Ministerio que remita la actualización del Plan Director del monasterio o cualquier otro plan de gestión existente, al considerar que se trata de información pública vinculada a la planificación del bien cultural.

La resolución responde a la solicitud de información realizada por la organización ecologista el 14 de agosto de 2025, durante el trámite de información pública del anteproyecto, en la que reclamaba acceso a documentación necesaria para evaluar la intervención, como estudios, pliegos técnicos y el propio Plan Director.

El Consejo delimita en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcance del derecho de acceso a la información y concluye que no todas las peticiones formuladas encajan en este marco. Así, descarta exigir la publicación completa del expediente o la reapertura del periodo de información pública, al considerar que estas cuestiones forman parte del procedimiento administrativo y no del derecho de acceso en sí.

Sin embargo, sí reconoce que el Plan Director del monasterio constituye un documento con entidad propia, elaborado en el ejercicio de funciones públicas y determinante para la conservación y uso del conjunto, por lo que debe ser facilitado a la organización solicitante.

UN COMPLEJO HOTELERO EN EL PAULAR

En un comunicado, Ecologistas señala que el Ministerio de Cultura anunció en julio de 2025 la concesión de servicios para la rehabilitación y explotación hotelera de la mayor parte del conjunto monumental de El Paular.

"La explotación comercial de este BIC supone la entrega de éste una empresa privada y asocia su disfrute a la clase social, sin servicios a la población y ofreciendo empleos de poca cualificación. La dependencia del turismo hace al área vulnerable y dependiente, y tiene una gran afección a los recursos naturales que se pretenden proteger, de los más valiosos de la Comunidad de Madrid", advierte.

La organización denunció entonces ante el Consejo de Transparencia que durante el periodo de información pública no se pusieron a disposición documentos fundamentales, como el estudio de viabilidad, los pliegos de concesión o el índice del expediente.

Ecologistas también cuestiona el modelo planteado, al considerar que supone una explotación privada de un Bien de Interés Cultural ubicado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y advierte de posibles impactos sobre el patrimonio y el entorno natural.

"Consideramos problemático que la rehabilitación arquitectónica de un BIC sea dirigida y quede ligada a los intereses de explotación de una empresa privada. La selección del proyecto de rehabilitación debe elegirse por la calidad técnicos, funcionales, arquitectónicos, culturales y medioambientales como señala la normativa", inciden.

En este sentido, han criticado que esta actuación supone la "privatización" del conjunto, "que solo sería accesible a los clientes del hotel de lujo", y han alertado que el anteproyecto da pie a actuaciones arquitectónicas "de dudosa compatibilidad" con la preservación del conjunto, "como la ubicación de un parking en el Patio de la Cadena, la rehabilitación de la piscina y de las pistas de tenis en el patio histórico de Matalobos".