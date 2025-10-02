El transporte, la migración y Gaza centran este jueves el Pleno de la Asamblea de Madrid

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación del transporte público, la migración y la situación de la Franja de Gaza centrarán este jueves el primer Pleno de octubre en la Asamblea de Madrid, en el que, previsiblemente, se colarán también temas de actualidad nacional e internacional.

Así, en el caso del transporte, comparecerá el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para explicar la situación de Metro de Madrid en sustitución del consejero del ramo, Jorge Rodrigo, de baja por un cáncer.

También será objeto tanto de la pregunta del portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, como de una Proposición No de Ley registrada por Más Madrid, centrada en el corte de la Línea 6 de Metro.

Esta situación de la movilidad en la región ha sido uno de los principales caballos de batalla de la izquierda contra la Comunidad de Madrid. Cada mañana comparten cargos tanto de Más Madrid como del PSOE --incluido el ministro de Transportes, Óscar Puente-- imágenes del "caos" en la red.

De hecho, este martes ambas formaciones afirmaban que Metro de Madrid por sus aglomeraciones había tenido que desplegar "empujadores" en andenes "abarrotados". Este hecho fue negado por la Comunidad de Madrid quien aseguró que en todo caso existen 120 "jefes de sector" encargados de "ayudar a todos los usuarios".

Por su parte, Díaz-Pache en una entrevista con Europa Press vinculó los problemas de movilidad que pudieran estar teniendo lugar en la región con un mal funcionamiento de Cercanías y el trasvase de usuarios de este medio ferroviario a otros, como Metro o autobuses.

SESIÓN DE CONTROL A AYUSO

Este Pleno arrancará con un minuto de silencio por el fallecimiento del exdiputado de la Cámara Joaquín García Pontes. Tras ello será el momento de las preguntas dirigidas a la presidenta. Serán sobre los retos de la sanidad pública a raíz del "cambio de composición demográfica "de la sociedad madrileña (Vox), objetivos del Gobierno autonómico para los próximos meses (PSOE), sobre la política fiscal actual y el problema de acceso a la vivienda (Más Madrid) y el transporte público en la región (PP).

En las dirigidas a los consejeros se tratarán cuestiones como las alternativas de transporte público cuando hay obras en carreteras, el Observatorio regional de violencia contra la mujer, la educación especial, violencia de género o la Estrategia Turística Regional 2023-2026.

Tras ello será el momento de la comparecencia sobre Metro de Madrid, donde se espera que, entre otros, haga un repaso sobre las obras en marcha como la ampliación de la Línea 11 del suburbano o la que afecta al Arco Este de la L6 para prepararla para la llegada de trenes automatizados.

MIGRACIÓN, METRO, ALQUILER TURÍSTICO Y GAZA, EN LAS PNL

El turno de las Proposiciones No de Ley (PNL) arrancará con una iniciativa de Vox para pedir a la Comunidad que reclame al Gobierno de España que, entre otros, tramite de forma "urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que se encuentren ilegalmente" en la región y de " todos aquellos inmigrantes legales que hayan cometido delitos graves, que hagan del delito leve su forma de vida o que propaguen ideologías o religiones contrarias a los principios fundamentales" de la sociedad madrileña.

En la misma, al Gobierno regional le exige que se oponga a la "reubicación" de migrantes llegados de forma irregular a España, los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados, para los que también reclama pruebas de edad.

A continuación, el PSOE tratará de lograr el consenso de la cámara para pedir que se establezca una legislación que proteja el uso residencial de las viviendas frente al uso turístico "en este escenario de crisis habitacional" y para que se refuercen "los planes de contingencia ante los cortes prolongados en líneas de Metro, asegurando una capacidad real de absorción por parte de los servicios sustitutivos".

En el caso de Más Madrid, buscará que la Asamblea pida a la Comunidad poner los recursos del Servicio Madrileño de Salud a disposición del Ministerio de Sanidad para contribuir a la atención y acogida de los pacientes pediátricos provenientes de Gaza.